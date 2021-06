Interview exclusive : Carson Block de Muddy Waters sur Solutions 30

Lapaly28 - Perso je vois bien Carlson avec un gilet jaune dansant la samba à un croisement devant un bolide qu'il n'aurait jamais pu acheter si les règles de droit primaient sur les suspicions dont le fondement paraît tenir par un fil...d’araignée tant il colle à la main... Une location longue durée d'un véhicule permet au bailleur de facturer et au locataire de récupérer la TVA ; c une lapalissade. Des institutions et organismes proches ou dépendant d'un pouvoir Souverain ce sont fait voler, rançonner et en définitive ont perdu des données susceptibles de compromettre la sécurité Nationale... et un dirigeant d'une société qui a prétendument perdu 6 mois de relations épistolaires de courriels serait la preuve de manigances mafieuses c trop, trop... stupide. Que des difficultés puissent apparaitre au niveau de la certification d'un bilan est une chose, mais d'y ajouter que cette non-certification démontrerait la présomption d'un blanchiment mafieux en est une autre. Où alors, la même suspicion doit s’exercer contre la sté ATOS, et peut être même son illustre ancien Président. Ce n'est pas avec de telles arguties que Carson est en mesure de démontrer les agissements mafieux qui lui ont permis, sur de simples présomptions qui semblent à ce jour infondées, d'aspirer son gain de vampire au détriment d'une société exerçant une activité banale avec des marges qui ne le sont pas, mais qui seraient à l'identique de celles de votre électricien du coin si... A la seule lumière des informations de cet interview, mon plus grand désir serait que Carson ne perde pas seulement son investissement dans sa société, mais aussi sa liberté et son interdiction d'exercer directement ou indirectement un rôle managérial dans une société. 1