Interview exclusive : Carson Block de Muddy Waters sur Solutions 30

Short seller mais avant tout activiste, sa stratégie consiste à prendre des positions vendeuses avant de dénoncer publiquement des mauvaises pratiques comptables, financières, de gouvernance mais aussi des fraudes.

L'objectif : déstabiliser ses cibles pour encaisser une plus-value. Pour cela, tous les moyens sont bons, mais les accusations doivent s'appuyer sur des faits, car la menace d'une condamnation pour diffamation n'est jamais loin.

Dans l'interview, Carson Block se confie sur les éléments qui l'on conduit à prendre une position vendeuse sur le titre Solutions 30 en mai 2019 et revient sur les derniers évènements de l'affaire. Il ne mâche pas ses mots : la Chine et désormais l'Europe sont pour lui des terrains fertiles aux " dysfonctionnements comptables ", et le travail des auditeurs en prend aussi pour son grade. Il persiste et signe quant à ses accusations sur Solutions 30.

Vous trouvez ci-dessous une synthèse de notre interview sous-titrée en français. La version intégrale, d'une heure et vingt minutes, sera mise à votre disposition dès ce vendredi en version originale. Elle vous permettra de mieux connaître le personnage, le fonctionnement de Muddy Waters et le dossier S30, dont l'issue reste incertaine.

Cette affaire est un scandale mais qui a tort et qui a raison ? A vous de vous forger votre opinion…