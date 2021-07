Intrasense : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société TSAF Tradition Securities And Futures

Regulatory News:

Intrasense (Paris:ALINS) (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale et concepteur de Myrian®, annonce aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité avec TSAF – Tradition Securities And Futures.

Au titre du contrat de liquidité confié par INTRASENSE à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 30 juin 2021 :

29 500 actions,

28 498,31 €.

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

31 000 actions,

24 312,12 €.

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié par le contrat de liquidité :

ACHAT VENTE Nombre d’actions 17 365 18 865 Nombre de transactions 24 24 Montant 18 143,70 € 22 142,23 €

À propos d’Intrasense

Créée en 2004, Intrasense développe et commercialise un dispositif médical unique, Myrian®, plateforme logicielle facilitant et sécurisant le diagnostic, la prise de décision et le suivi thérapeutique. Grâce à Myrian®, plus de 1000 établissements de santé répartis dans 40 pays bénéficient d’une plateforme unique et intégrée pour lire tout type d’images (IRM, scanner…). Enrichie d’applications cliniques expertes pour des pathologies spécifiques, Myrian® offre une solution de traitement d’image universelle, intégrable dans tous les systèmes d’information de santé. Intrasense compte 40 salariés, dont 15 dédiés à la Recherche et Développement. Labellisée « entreprise innovante » par la BPI, elle a investi plus de 10 millions d’euros en Recherche et Développement depuis sa création. Plus d’informations sur http://www.intrasense.fr/fr/.

Annexe

Transactions achat / vente

agrégées pour chaque jour de négociation

Date Société A/V Quantité Prix unitaire Capitaux en € 06/01/2021 INTRASENSE V 1 000 1,0775 1 077,50 12/01/2021 INTRASENSE V 1 000 1,2950 1 295,00 13/01/2021 INTRASENSE A 1 000 1,2050 1 205,00 13/01/2021 INTRASENSE V 1 000 1,2950 1 295,00 15/01/2021 INTRASENSE V 1 000 1,4050 1 405,00 19/01/2021 INTRASENSE V 500 1,4300 715,00 21/01/2021 INTRASENSE A 1 000 1,3050 1 305,00 25/01/2021 INTRASENSE A 500 1,2800 640,00 25/01/2021 INTRASENSE V 2 000 1,3475 2 695,00 27/01/2021 INTRASENSE A 1 000 1,1600 1 160,00 28/01/2021 INTRASENSE A 1 000 1,0800 1 080,00 28/01/2021 INTRASENSE V 1 000 1,1600 1 160,00 02/02/2021 INTRASENSE V 1 000 1,2400 1 240,00 11/02/2021 INTRASENSE V 200 1,3700 274,00 15/02/2021 INTRASENSE A 200 1,3250 265,00 15/02/2021 INTRASENSE V 500 1,3450 672,50 16/02/2021 INTRASENSE A 500 1,2850 642,50 17/02/2021 INTRASENSE A 1 000 1,1600 1 160,00 17/02/2021 INTRASENSE V 1 000 1,1850 1 185,00 02/03/2021 INTRASENSE V 500 1,2350 617,50 09/03/2021 INTRASENSE A 1 000 1,2050 1 205,00 09/03/2021 INTRASENSE V 1 500 1,2500 1 875,00 11/03/2021 INTRASENSE V 500 1,2850 642,50 16/03/2021 INTRASENSE A 500 1,2050 602,50 17/03/2021 INTRASENSE V 500 1,2500 625,00 22/03/2021 INTRASENSE V 500 1,3850 692,50 23/03/2021 INTRASENSE A 1 000 1,2150 1 215,00 23/03/2021 INTRASENSE V 500 1,2500 625,00 25/03/2021 INTRASENSE A 500 1,1050 552,50 08/04/2021 INTRASENSE A 500 1,1000 550,00 08/04/2021 INTRASENSE V 500 1,1250 562,50 09/04/2021 INTRASENSE A 1 000 1,0500 1 050,00 12/04/2021 INTRASENSE V 1 000 1,1100 1 110,00 14/04/2021 INTRASENSE A 500 0,9780 489,00 16/04/2021 INTRASENSE A 500 1,0070 503,50 03/05/2021 INTRASENSE A 500 0,9800 490,00 11/05/2021 INTRASENSE A 500 0,9520 476,00 13/05/2021 INTRASENSE A 500 0,9025 451,25 25/05/2021 INTRASENSE A 1 000 0,8150 815,00 25/05/2021 INTRASENSE V 1 000 0,8095 809,50 27/05/2021 INTRASENSE A 500 0,7500 375,00 31/05/2021 INTRASENSE A 500 0,7540 377,00 14/06/2021 INTRASENSE V 500 0,7950 397,50 21/06/2021 INTRASENSE A 665 0,7488 497,95 21/06/2021 INTRASENSE V 165 0,7620 125,73 23/06/2021 INTRASENSE A 1 500 0,6910 1 036,50 23/06/2021 INTRASENSE V 1 000 0,6910 691,00 29/06/2021 INTRASENSE V 500 0,7090 354,50

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210716005170/fr/