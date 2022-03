Inversion de la courbe des taux du Trésor américain 2s/10s

Une inversion de la partie de la courbe à deux ans et à dix ans est considérée par beaucoup comme un signal fiable qu'une récession est susceptible de suivre dans un ou deux ans. La courbe 2s/10s a brièvement affiché moins 0,03 point de base.

COMMENTAIRES

JACK JANASIEWICZ, STRATÈGE PRINCIPAL DE PORTEFEUILLE, NATIXIS INVESTMENT MANAGERS, BOSTON

"La courbe des taux d'intérêt est au centre des préoccupations, c'est la seule question que l'on me pose. Ma réponse est quelque peu ironique, mais s'il y avait un indicateur qui nous dise vraiment la direction de l'économie et donc la direction des marchés d'actions, je serais probablement à la retraite sur une plage à siroter des pina coladas. En fin de compte, ce n'est pas si simple. Elles (les courbes de rendement) vous disent toutes quelque chose d'un peu différent.

"Les deux contre dix ont un assez bon historique pour annoncer les récessions. Le fait est qu'il y a beaucoup de choses qui sont très différentes aujourd'hui. On pourrait dire que l'assouplissement quantitatif a peut-être supprimé la partie de la courbe des 10 ans et plus. Alors peut-être, parce que nous partons d'un niveau déjà déprimé, il est beaucoup plus facile d'inverser la courbe.

"Il y a beaucoup de raisons, techniquement parlant, qui expliquent peut-être pourquoi la partie longue est déprimée et que cela rend l'inversion de la courbe beaucoup plus facile. C'est pourquoi nous disons toujours 'écoutez, si les aspects techniques peuvent polluer la courbe de rendement à ce stade, est-ce un indice pour nous ?

ELLIS PHIFER, DIRECTEUR GÉNÉRAL, RECHERCHE SUR LES TITRES À REVENU FIXE, RAYMOND JAMES, MEMPHIS, TENNESSEE

"Même si je pense que le résultat final d'un cycle de resserrement agressif de la Fed est une récession, je ne m'attends pas à ce qu'elle se produise rapidement.Historiquement parlant, toutes les récessions sont précédées d'inversions 2s10s, mais toutes les inversions ne débouchent pas sur des récessions.Il y a eu plus d'inversions que de récessions.Les inversions qui précèdent les récessions le font environ 13 mois avant la récession et la récession ne commence généralement pas avant que la Fed ait terminé son cycle de relèvement et que la courbe des taux ait recommencé à s'accentuer. Si le calendrier est similaire à celui de l'histoire, la récession commencera à peu près à la même époque l'année prochaine."

LOU BRIEN, STRATÈGE DE MARCHÉ, DRW TRADING, CHICAGO

"Le 2s/10s est intéressant parce que je pense que vous pouvez considérer le 10 ans comme une expression du type de croissance économique anticipée, et le 2 ans est plus lié à l'activité de la Fed. Ainsi, par exemple, lors du cycle de hausse des taux de 2004 à 2006, les fonds fédéraux sont passés de 1 % à 5,25 %, et pendant cette période, l'augmentation de 425 points de base et la hausse correspondante du rendement des obligations à deux ans, le taux à 10 ans n'a pratiquement rien fait.... c'était encore un an et demi avant que la récession n'arrive, mais cela indique clairement des attentes de croissance plus lente. Et le ralentissement de la croissance est en partie fonction de cela, dans le sens où un établissement de crédit ne veut pas nécessairement prêter pour 5 ou 10 ans à un niveau inférieur à celui auquel il emprunte. Donc, c'est à la fois une expression et une fonction du ralentissement de la croissance."

JOE MANIMBO, ANALYSTE DE MARCHÉ SENIOR, WESTERN UNION BUSINESS SOLUTIONS, WASHINGTON

"Les mouvements des deux et des dix reflètent le fait que le marché est de plus en plus nerveux à l'idée que la Fed pourrait ne pas réussir à favoriser un atterrissage en douceur. D'une part, la Fed a signalé qu'elle pourrait relever les taux de manière agressive et cela intervient dans un contexte d'attentes d'une croissance modérée cette année déjà."

ART HOGAN, STRATÈGE EN CHEF DU MARCHÉ, NATIONAL SECURITIES, NEW YORK

"L'inversion de la courbe des taux et la prédiction d'une récession ont eu beaucoup de faux positifs. Ce qui me paraît hystérique en ce moment, c'est que les gens disent légitimement qu'elle s'est inversée en 2019 et 'oh regarde, nous sommes entrés en récession en 2020', comme si elle prédisait une pandémie. Le délai entre une inversion et une récession a tendance à être, disons, de 12 à 24 mois. Six mois ont été les plus courts et 24 mois ont été les plus longs, donc ce n'est pas vraiment quelque chose qui est actionnable pour les gens moyens. C'est donc quelque chose dont on parle jusqu'à ce qu'on ne le fasse plus. Les personnes qui s'y intéressent vraiment regardent l'écart entre les taux à 3 mois et à 10 ans, qui est d'environ 185 points de base."

RICK MECKLER, PARTENAIRE, CHERRY LANE INVESTMENTS, A FAMILY INVESTMENT OFFICE, NEW VERNON, NEW JERSEY

"L'opinion du marché boursier selon laquelle nous ne sommes pas en récession a plus de chances de se vérifier que celle du marché obligataire selon laquelle nous le sommes. Vous voyez la capacité de l'économie à s'adapter à des prix plus élevés. Il reste encore énormément de liquidités dans le système."

"La situation en Russie et en Ukraine est loin d'être réglée de quelque manière que ce soit. Beaucoup de choses dépendent de la façon dont l'énergie finit par se jouer."

JACK ABLIN, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, CRESSET CAPITAL MANAGEMENT, CHICAGO

"C'est un élément de plus qui préoccupe le marché obligataire et dont le marché des actions se moque."

"Le marché obligataire envoie de multiples signaux d'avertissement que le marché boursier a essentiellement ignoré."