Invesco Real Estate achète en VEFA un immeuble de bureaux à Saint-Denis

Invesco Real Estate annonce l’acquisition en VEFA de l’immeuble Cluster, un actif de 17 600 m2 situé à Saint-Denis, un marché bien établi d’immobilier de bureaux situé au nord de Paris. L’immeuble sera réalisé par le promoteur PRD Office et sera livré d’ici le 4è trimestre 2021. Cluster, un immeuble de nouvelle génération, comprendra des terrasses, des espaces verts, un parking pour voitures et motos, ainsi qu’un restaurant et une cafétéria d’entreprise.Il bénéficie d'excellents accès aux transports en commun, avec un accès direct par métro au quartier des affaires du centre de Paris, et l'installation d'une future station de tramway en face de l'immeuble.Cette nouvelle construction de classe A sera certifiée BREEAM Excellent ainsi que Wiredscore.Cluster est situé dans le quartier animé du Campus Condorcet, un programme de développement urbain majeur, qui aboutira à l'installation de plusieurs universités parisiennes à Saint-Denis et rassemblera 12 000 étudiants ainsi que de nouveaux bureaux, projets résidentiels et infrastructures.Saint-Denis accueillera également le village olympique des Jeux de 2024 et constitue l'un des lieux stratégiques du projet du Grand Paris, qui vise à transformer et à moderniser la zone urbaine parisienne en améliorant la vie de ses résidents et en construisant des infrastructures durables.