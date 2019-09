Invesco Real Estate achète une boutique de luxe avenue Montaigne à Paris

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invesco Real Estate (Invesco), société internationale de gestion d'actifs immobiliers, a annoncé l’acquisition d’une boutique située au 53, avenue Montaigne, une transaction de gré à gré conclue avec un vendeur privé. Ce bien de 860 mètres carrés est situé dans le fameux « Triangle d’Or », l’un des quartiers de Paris les plus prisés par les enseignes du luxe, et est actuellement loué par la marque Saint-Laurent." Il s'agit d'un bien d'exception situé sur l'une des artères les plus prestigieuses qui concentre de nombreuses marques de luxe internationales très recherchées dans un quartier qui est sans doute l'une des principales destinations de shopping de luxe au monde. De surcroît, ce bien a un potentiel d'appréciation significatif à long terme ", a souligné Cristiano Stampa, Managing Director – Transactions chez Invesco Real Estate.Pour mener à bien cette transaction, l'équipe d'Invesco s'est associée à la société de gestion EPPOF Capital, spécialisée dans les biens d'exception situés sur des artères commerçantes." Le magasin phare de la marque Saint-Laurent, qui est notre quatrième bien sur l'avenue Montaigne, est l'une des boutiques les plus en vue de cette avenue en raison d'une localisation et une configuration idéale et de la qualité de son locataire. ", a commenté Giulio Rasetta, associé-gérant d'EPPOF Capital.