Invesco Real Estate acquiert ses premiers hôtels à Lisbonne par l’intermédiaire d’un contrat de 313 millions d’euros avec Minor International et NH Hotels. Le groupe indique que cela constitue la plus grosse transaction immobilière hôtelière jamais réalisée au Portugal. Cette opération permet de diversier son portefeuille et conforte son partenariat avec NH Hotels. « Lisbonne est un marché avec des fondamentaux de croissance solides, que nous surveillons depuis un certain temps », a déclaré David Kellett, Senior Director Hotel Transactions chez Invesco Real Estate." Notre patience a été récompensée par cette opportunité d'investissement attrayante de trois hôtels de premier plan et de grande qualité situés dans des emplacements très porteurs ", a-t-il ajouté.