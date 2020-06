Invesco change de responsable des actions européennes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invesco annonce que Jeffrey Taylor quittera son poste de responsable des actions européennes à la fin de cette année pour prendre sa retraite après 23 années passées chez Invesco, dont presque 20 dans cette fonction. Il passera le relais à John Surplice, son co-gérant au sein du fonds d'actions européennes d'Invesco. John Surplice travaillera aux côtés de Jeffrey pendant le reste de l'année comme co-gérant de l'équipe et assumera le rôle de responsable des actions européennes à partir du 1er janvier 2021.La stratégie et le processus d'investissement resteront inchangés pour l'ensemble du portefeuille.John Surplice travaille chez Invesco depuis 24 ans, en tant que membre principal de l'équipe actions européennes, et a travaillé avec Jeffrey pendant la majeure partie de cette période. Il cogère plusieurs fonds, dont Invesco Pan European Equity Fund avec Martin Walker.John Surplice assumant des responsabilités supplémentaires, Invesco annonce également la nomination de James Rutland au sein de l'équipe actions européennes. Ce dernier a rejoint l'équipe en tant que gérant de fonds début juin et co-gérera le fonds Invesco Pan European Focus Equity Fund aux côté de John.James Rutland rejoint Invesco après plus de 5 ans chez Schroders, où il était un membre clé de l'équipe actions européennes et où il cogérait avec succès des portefeuilles européens depuis 2016 (Schroders ISF European Alpha Focus et Schroder ISF European Opportunities). Auparavant, il avait exercé dans le domaine de la vente et dans la banque d'investissement. Il apporte avec lui un total de 12 ans d'expérience dans le secteur en tant qu'analyste et gérant de fonds.