Invesco élargit son offre d'ETF obligataires

Invesco a élargi son offre d'obligations souveraines avec le lancement d'un ETF axé sur le segment à plus long terme du marché du Trésor américain. " Le Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF permet à l'investisseur de mieux adapter la duration de son portefeuille et de son exposition à la courbe des taux selon ses besoins, ce qui peut être particulièrement intéressant compte tenu des niveaux actuels de volatilité et de l'incertitude quant à la politique future de la Fed ", explique le gestionnaire d'actifs.



Le nouvel ETF Invesco vise à suivre la performance de l'indice Bloomberg US Long Treasury. L'indice mesure la performance de la dette nominale libellée en dollars américains, à taux fixe, émise par le Trésor américain et dont l'échéance est supérieure à 10 ans. Les obligations indexées sur l'inflation, celles à taux variable, les obligations zéro-coupon et les bons du Trésor sont exclus. L'indice est rééquilibré mensuellement.