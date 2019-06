Invesco étend son offre ESG avec 3 nouveaux ETF

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invesco étend son offre en matière d’investissement durable et responsable avec le lancement de 3 nouveaux fonds indiciels cotés en bourse (ETF) intégrant les critères ESG : Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF ; Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF et Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF. Ces nouveaux fonds s’adressent aux clients qui souhaitent bénéficier d’une approche ESG tout en cherchant à conserver une exposition aux principaux indices de référence.Ces 3 ETF visent à répliquer respectivement l'indice MSCI ESG pour le Monde, les Etats-Unis et l'Europe. Ils s'appuieront sur la méthodologie développée par MSCI ESG Universal qui vise à obtenir une exposition à des entreprises présentant un profil ESG s'améliorant.A cette méthodologie s'ajoutent des exclusions supplémentaires. Les secteurs de l'armement et du tabac, les entreprises actives sur les segments des sables bitumeux et du charbon thermique sont ainsi exclus.