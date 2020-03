Invesco lance deux fonds sur les actions de catégorie A chinoises

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invesco a annoncé le lancement de deux nouveaux fonds UCITS : Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund et Invesco China A-Share Quant Equity Fund qui seront disponibles pour les investisseurs institutionnels et les particuliers en France et dans un certain nombre de pays européens.Le fonds Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund a pour objectif d'assurer une croissance du capital à long terme en investissant dans les actions A émises par les sociétés chinoises cotées aux Bourses de Shanghai et de Shenzhen. Il se concentrera sur des sociétés à valeur attractive et au potentiel de croissance durable, bénéficiant de modèles d'entreprises solides et de bilans sains. Sous la direction de Chris Liu, basé à Hong-Kong, il adoptera une approche bottom-up, basée sur des convictions fortes, avec un portefeuille composé de 30 à 40 valeurs.Invesco China A-Share Quant Equity Fund utilisera de son côté une approche d'investissement quantitative et multifactorielle. Visant à obtenir une croissance du capital à long terme, il investira dans les actions A de sociétés chinoises cotées aux Bourses de Shanghai et de Shenzhen, et sera géré par Alex Tavernaro, basé à Francfort, aux côtés d'Andrew Tong, basé à Hong-Kong et faisant partie de l'équipe Invesco Quantitative Strategies.