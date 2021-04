Invesco lance le fonds « China Healthcare Equity »

Invesco a annoncé le lancement de son premier fonds « China Health Care Equity ». Proposé sous la forme d’une Sicav conforme aux normes UCITS, il sera disponible pour les investisseurs institutionnels et particuliers en France et dans un certain nombre de pays autorisés en Europe. Le fonds vise à générer une croissance du capital à long terme et investira principalement dans un portefeuille concentré de sociétés chinoises du secteur de la santé.



Ces entreprises sont pour la plupart cotées à la bourse de Shanghai ou de Shenzhen et négociées via Stock Connect. Il peut également investir dans des titres cotés ou négociés sur d'autres bourses internationales.



Ce nouveau fonds appliquera une stratégie de gestion "growth" (croissance) de long terme. Il investira dans des sociétés chinoises présentant un potentiel de croissance durable et appartenant aux cinq sous-secteurs de la santé qui devraient le plus bénéficier des principales tendances de croissance en Chine, notamment la pré-vaccination, le progrès technologique et les réformes. Ces sous-secteurs englobent les sociétés des secteurs pharmaceutique, biotechnologique, des services sanitaires et des technologies et produits médicaux .



" Selon nous, le secteur chinois de la santé présente un fort potentiel de croissance en raison de la forte progression des dépenses de santé, soutenue par une augmentation de la richesse et le vieillissement de la population, ce qui fait de la santé un secteur extrêmement important pour la société et l'économie chinoises ", a commenté Corinna Lau, responsable de l'équipe des produits asiatiques, chez Invesco.