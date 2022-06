Invesco lance son premier fonds de dette immobilière en Europe

Invesco Real Estate, la société mondiale d'investissement immobilier d'Invesco, annonce aujourd'hui le lancement de son premier fonds de dette immobilière en Europe. Le fonds Invesco Commercial Mortgage Income - Europe FCP RAIF (CMI Europe) est un fonds ouvert, domicilié au Luxembourg, dont l'objectif initial de collecte est de 1 milliard d'euros. " Il est principalement adossé à des actifs d'assurance, ce qui témoigne de l'attrait de la stratégie pour les compagnies d'assurance dans le cadre de Solvabilité II , explique le gestionnaire d'actifs.



Le fonds, qui investira en priorité dans des actifs durables avec un bon profil ESG, a déjà réalisé sa première transaction : un prêt senior d'un montant de 50 millions d'euros pour financer une série de six installations logistiques françaises et trois espagnoles, toutes pré-louées à l'un des plus grands distributeurs e-commerce au monde.



Outre le prêt senior initial de 50 millions d'euros, le fonds dispose également d'un pipeline de transactions engagées de 150 millions d'euros en France, en Espagne et au Royaume-Uni.



Le fonds vise à offrir aux investisseurs institutionnels un flux de revenus stables et à haut rendement, ainsi que des rendements ajustés au risque attrayants, en accordant des prêts garantis par des biens immobiliers de haute qualité au Royaume-Uni et en Europe.



Les critères ESG sont intégrés dans l'analyse crédit, la due diligence et le processus de sélection du fonds, l'équipe analysant la qualité des actifs, les plans de développement et le profil des emprunteurs.