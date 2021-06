Invesco nomme Michael Matthews et Thomas Moore co-directeurs de l’équipe Henley Fixed Interest 16/06/2021 | 10:04 Envoyer par e-mail :

Invesco a annoncé qu'après 26 ans de collaboration, Paul Causer et Paul Read quitteront leurs fonctions de co-directeurs de l'équipe Henley Fixed Interest à la fin de l'année 2021. Michael Matthews et Thomas Moore prendront la relève. Michael et Thomas continueront à travailler en étroite collaboration avec Paul et Paul jusqu'à la fin de cette année afin d'assurer une transition sans accroc et prendront leurs fonctions de co-directeurs à compter du 1er janvier 2022.



À ce jour, en dehors de Paul Causer et Paul Read, l'équipe compte 10 gérants, dont certains ont rejoint l'équipe il y a plus de 15 ans. Les départs à la retraite de Paul et Paul seront les premiers de l'histoire de l'équipe.





