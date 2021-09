Invesco nomme un responsable ESG pour les stratégies alternatives couvrant les actifs réels et privé 09/09/2021 | 11:12 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Invesco annonce avoir nommé Maximilian Kufer au poste de Responsable ESG (Environnement, Social et Gouvernance) pour les marchés privés, en charge de la stratégie et de l'intégration de l'ESG dans les stratégies alternatives, couvrant les actifs réels et privés, d'Invesco à l'échelle mondiale. Sous la responsabilité de Cathrine de Coninck-Lopez, responsable mondiale de l'ESG chez Invesco, et basé à Londres, il travaillera en étroite collaboration avec les branches d'Invesco en charge de l'immobilier et des actifs privés à travers le monde.



Il aura pour objectif d'y développer l'ESG au sein des différentes stratégies afin de créer et de renforcer la valeur pour les clients grâce à une meilleure intégration ESG.



Avant de rejoindre Invesco, Maximilian Kufer était, depuis 2016, Global Sustainability Manager chez AXA Investment Managers - Alts, en charge du développement et de l'intégration de l'investissement responsable pour l'immobilier, les infrastructures et la dette privée.



Il est un membre actif des groupes de travail du secteur et siège au GRESB Benchmark Committee, au ULI Sustainability Council ainsi qu'au GRI ESG & Impact Investment committee. Il est titulaire d'une double licence en finance et en sciences de l'environnement de l'Université américaine de Paris et d'un master en finance de l'Institut des hautes études économiques et commerciales.



Il dirigera également le comité mondial ESG+R d'Invesco Real Estate.





