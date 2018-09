Invesco recommande plus de high yield et marchés émergents et moins de dette de la zone euro

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les rendements ont une fois de plus été en hausse, particulièrement sur les classes d'actifs suivantes : le high yield et les marchés émergents, observe Paul Jackson, directeur de la Recherche Multi-Asset, Invesco EMEA ETF. Il ne craint pas une récession imminente et achète ces actifs aux rendements plus élevés. Invesco réduit son exposition à l'investment grade européen, à la dette publique et à l'immobilier, tout en étendant une partie de son exposition au high yield américain, à la dette émergente et à l'immobilier dans les marchés émergents.Le gérant résiste aux valorisations britanniques attrayantes pendant que le Brexit est en cours de finalisation.