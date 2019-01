Invesco recrute un nouveau responsable commercial ETF France-Monaco (clientèle Distribution)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invesco a recruté Julien Valarcher (35 ans) au poste de responsable commercial ETF France-Monaco auprès de la clientèle Distribution. Il est basé à Paris et reporte directement à Céline Bonnet-Durand, directeur Distribution France-Monaco. « Invesco est présent sur le marché européen depuis 2008 et est aujourd’hui le quatrième fournisseur mondial d’ETF suite notamment aux acquisitions de PowerShares en 2006 et de Source en 2017 », peut-on lire dans un communiqué. « La France représente un marché clé pour la distribution de notre gamme d’ETF », a commenté Céline Bonnet-Durand.