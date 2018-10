Invesco recrute une Directrice des ventes de la clientèle institutionnelle pour la France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invesco Asset Management a annoncé le recrutement de Joseline Hobson au poste deDirectrice des ventes de la clientèle institutionnelle pour la France. Diplômée d'HEC en affaires internationales et titulaire d'un Bachelor of Arts de l'université de Yale, Joseline Hobson (57 ans) dispose de 30 ans d'expérience dans l'industrie financière dont 14 ans dans la gestion d'actifs. Avant de rejoindre Invesco Asset Management, elle dirigeait les équipes de vente et de distribution depuis fin 2013 chez DWS.Jillert Blom, Directeur commercial de la clientèle Institutionnelle Benelux, France et Nordics, a commenté : " Grâce à son parcours au sein de grands groupes internationaux, l'arrivée de Joseline Hobson constitue un recrutement de premier plan pour accompagner nos efforts de développement commercial auprès des institutionnels et entreprises en France qui représente un marché important ".