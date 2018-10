Invesco : réduction de l'exposition aux bons du Trésor américains dans les stratégies multi-gérants

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Quelques changements dans les stratégies multi-gérants ont été réalisés au cours du mois de septembre, a annoncé Invesco dans sa lettre d’octobre 2018. Sur la partie actions, une importante diversification régionale est maintenue, avec un biais cyclique. Bernard Aybran, Directeur de la multigestion, estime que si le marché américain reste toujours bien orienté, les fondamentaux et valorisations des autres régions devraient leur permettre, sinon de rattraper leur retard, du moins de suivre le rythme.Sur la partie obligataire, l'exposition aux bons du Trésor américains a été réduite, ainsi que sur les obligations indexées à l'inflation. L'horizon semble en effet s'obscurcir pour les actifs sensibles aux taux d'intérêt : pétrole cher, croissance économique décente, conséquences inflationnistes de la guerre commerciale, déficit budgétaire américain toujours plus important et une Banque centrale européenne plus restrictive.Sur la partie devises, l'exposition au dollar américain a été réduite.