InvestEU: feu vert du Conseil à l'accord provisoire dégagé avec le Parlement

Les ambassadeurs auprès de l'UE ont confirmé ce jour l'accord provisoire intervenu entre la présidence du Conseil et le Parlement sur le programme InvestEU, un nouveau programme de soutien à l'investissement et à la création d'emplois dans l'UE.

InvestEU a pour but d'encourager la participation des investisseurs publics et privés à des opérations de financement et d'investissement en fournissant des garanties adossées au budget de l'UE, pour remédier à des déficiences et à des situations d'investissement sous-optimales. Ce programme s'appuie sur le succès du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) qui a été lancé en 2015 pour combler le déficit d'investissement dans l'UE au lendemain de la crise économique et financière.

Le nouveau programme regroupera 14 instruments financiers différents qui sont actuellement disponibles pour soutenir l'investissement dans l'UE.

Les éléments clés du programme

InvestEU sera doté d'une garantie budgétaire de 26,2 milliards d'euros (en prix courants), qui sera répartie, à titre indicatif, entre ses quatre volets d'action comme suit:

les infrastructures durables: 37,8% (9,9 milliards €);

la recherche, l'innovation et la numérisation: 25,1% (6,6 milliards €);

les PME: 26,4% (6,9 milliards €);

les investissements sociaux et les compétences: 10,6% (2,8 milliards €).

Le volet des des investissements européens stratégiques proposé par la Commission en mai a été intégré dans les quatre autres volets d'action, ce qui peut aider les bénéficiaires finaux dont les activités revêtent une importance stratégique pour l'UE.

Le programme InvestEU devrait mobiliser environ 370 milliards d'euros d'investissements, il contribuera ainsi à la reprise tout en faisant en sorte que les investisseurs mettent fortement l'accent sur les priorités stratégiques de l'UE à moyen et à long terme.

Au moins 30 % des investissements au titre d'InvestEU contribueront aux objectifs de l'UE en matière de climat et un dispositif pour une transition juste sera mis en place horizontalement dans tous les volets d'action afin de soutenir les territoires les plus durement touchés par le processus de transition vers la neutralité climatique de l'UE d'ici à 2050 et par la réalisation de l'objectif climatique de l'UE à l'horizon 2030.

En tant que principe horizontal, seuls les projets d'investissement qui respectent le principe consistant à 'ne pas causer de préjudice important' prévu par le règlement de l'UE établissant une taxinomie peuvent bénéficier d'un financement au titre d'InvestEU.

Les États membres pourront utiliser le programme InvestEU pour mettre en œuvre leurs plans pour la reprise et la résilience au titre de la facilité pour la reprise et la résilience. Par ailleurs, ils auront également la possibilité d'affecter une partie de leurs fonds structurels au programme InvestEU, outre le provisionnement de la garantie de l'Union.

Mise en œuvre et gouvernance

Le principal partenaire en matière d'investissements pour la mise en œuvre du programme sera le Groupe de la Banque européenne d'investissement (BEI), qui met en œuvre et gère l'EFSI. De plus, des banques nationales de développement et des institutions financières internationales auront un accès direct à la garantie de l'Union.

La structure de gouvernance du programme InvestEU tiendra compte de l'expérience positive acquise dans le cadre de l'EFSI. Plus précisément, le programme sera dirigé par:

un comité de pilotage, chargé de fixer les orientations stratégiques et opérationnelles pour InvestEU. Il sera composé de quatre représentants de la Commission, de trois représentants de la BEI et de deux représentants d'autres partenaires chargés de la mise en œuvre. Le PE nommera un expert ne disposant pas du droit de vote;

un comité consultatif, composé de représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre, de représentants des États membres, d'un expert nommé par le Comité économique et social européen et d'un expert nommé par le Comité des régions. Il fournira des conseils sur la conception des produits financiers déployés au titre du Fonds InvestEU et examinera l'évolution des besoins et les nouveaux produits, y compris les lacunes de marché propres à certains territoires;

un comité d'investissement composé d'experts indépendants, chargés d'apporter une expertise externe dans l'évaluation des investissements liés aux projets et la décision d'octroyer la garantie de l'Union. Le secrétariat du comité d'investissement sera situé à la Commission, mais répondra directement au président du comité d'investissement. Tous les partenaires chargés de la mise en œuvre auront accès au comité d'investissement en soumettant leurs propositions d'opérations de financement et d'investissement par l'intermédiaire du secrétariat, tandis que la BEI pourra directement soumettre ses propositions au comité d'investissement.

Prochaines étapes

Le Parlement et le Conseil devraient adopter le programme après sa mise au point par les juristes-linguistes au début de l'année 2021.