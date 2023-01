Investcorp cible l'Indonésie pour étendre sa présence en Asie du Sud-Est

"Nous avons deux initiatives formidables en Indonésie en ce moment et, espérons-le, une troisième très bientôt en partenariat avec le fonds souverain local", a déclaré Hazem Ben-Gacem au Reuters Global Markets Forum en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos.

Le premier est le fournisseur indien de services de dialyse NephroPlus qui est prêt à s'étendre en Indonésie, et le second est un détaillant spécialisé local de premier plan récemment acquis, a-t-il dit.

Grâce à ses ressources naturelles, le pays devrait bénéficier d'une inflation plus élevée et de la hausse des prix des matières premières, a déclaré M. Ben-Gacem, dont la société gérait 50 milliards de dollars d'actifs en décembre 2022.

"La dynamique macroéconomique est formidable, et le gouvernement indonésien a fait du bon travail pour en faire un pays très axé sur l'investissement et le développement", a déclaré M. Ben-Gacem.

Un éventuel ralentissement économique mondial ouvrira de nombreuses opportunités tactiques pour les sociétés de capital-investissement en 2023, a déclaré Rishi Kapoor, co-PDG d'Investcorp, ajoutant que son fonds se concentrait sur les investissements dans la logistique et l'immobilier, de plus en plus disponibles à des prix "plus raisonnables".

Deux tiers des économistes des secteurs privé et public interrogés par le WEF s'attendent à une récession mondiale cette année.

