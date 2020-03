Comment investir dans la holding de Warren Buffett, Berkshire Hathaway ? Quels sont les avantages et les risques de cet investissement ? Trader puis manager dans des banques d'investissement et banques privées à Paris, Londres et Genève, Xavier Delmas décrypte les marchés financiers et l'économie.

Retrouvez toutes nos vidéos sur notre rubrique Videos ou directement sur notre compte YouTube. Tous les contenus sont aussi disponibles en podcast sur vos plateformes favorites, comme Deezer ou Spotify.