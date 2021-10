Tommy Douziech Analyste Suivre 268 Tous ses articles Suivre sur Collectionneur de pépites, Tommy Douziech est avant tout un investisseur GARP qui apprécie exploiter les inefficiences de marché sur des valeurs qualitatives avec une belle marge de sécurité.

Spécialiste du marketing et passionné de finance, cet analyste de marché s’est fait une place chez Zonebourse, jonglant au gré de ses envies entre investissements dans la valeur à long terme, stratégies de trading et psychologie des marchés. Investir dans les valeurs ESG : Notre sélection 07/10/2021 | 09:00 Tommy Douziech 07/10/2021 | 09:00 1 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La prise en compte des critères ESG permet d’insérer les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans sa gestion globale et ainsi de construire un portefeuille socialement responsable. Mais comment profiter également de bonnes performances ? Notre équipe d’experts a créé pour vous une sélection de valeurs avec les meilleures notations ESG qui possèdent des fondamentaux solides pour bâtir un portefeuille responsable et performant. Notre équipe s’est basée sur les notations ESG fournies par Refinitiv, et plus précisément le score ESGC, ajusté des éventuelles controverses auxquelles est exposée une entreprise. Ce score est disponible sur Zonebourse dans la rubrique Notation des pages action. La note compare les entreprises d’un même secteur et tient compte des efforts accomplis par chacune d’entre elles. Il est donc possible qu’une entreprise très polluante obtienne une meilleure note sur le plan environnemental qu’une autre moins polluante, dans un secteur différent. D’où l’importance de la note controverse qui vient rebalancer les autres notes indépendantes des secteurs étudiés. Le détail complet de la notation est disponible ici. Les scores ESG de Refinitiv sont conçus pour mesurer de manière transparente et objective la performance, l'engagement et l'efficacité ESG relatifs d'une entreprise sur 500 mesures regroupées en 10 thèmes principaux (émissions, innovation environnementale, utilisation des ressources, engagement sociétal, droits humains, responsabilité des produits, ressources humaines, stratégie RSE, management et actionnaires) sur la base de données publiées. Le critère environnemental tient compte de l’engagement et de l’efficacité d’une entreprise à réduire les émissions environnementales dans ses processus de production et d’exploitation, sa capacité à réduire les charges et les coûts environnementaux pour ses clients ainsi que sa capacité à réduire l’utilisation de matériaux, d’énergie et d’eau pour améliorer la gestion de sa chaîne d’approvisionnement. Le critère social prend en compte l’engagement de l'entreprise à être un bon citoyen, à protéger la santé publique, à respecter l’éthique des affaires et les droits humains, sa capacité à produire des biens et des services de qualité intégrant la sécurité du client et la confidentialité de ses données, ainsi que l’engagement de l’entreprise en faveur de la diversité et de la satisfaction des employés au travail. Le critère de gouvernance vérifie les pratiques de l’entreprise à communiquer sur sa stratégie RSE, l’engagement du management à suivre de bonnes pratiques en matière de gouvernance et l’efficacité de l’entreprise à traiter équitablement ses actionnaires. Ces critères sont ensuite pondérés d’une notation controverse calculée sur la base de 23 sujets de controverses ESG. Au cours de l’année, si un scandale survient, l’entreprise impliquée est pénalisée et cela affecte son score ESG final. L’impact de l'événement peut encore être observé l’année suivante s’il y a de nouveaux développements liés à l'événement négatif. Par exemple, des poursuites judiciaires, des litiges législatifs, des amendes et globalement tous les éléments médiatiques sont capturés à mesure que la controverse progresse. Le score des controverses tient également compte du biais lié à la capitalisation boursière dont souffrent les sociétés à forte capitalisation, car elles attirent davantage l’attention des médias que les sociétés à plus faible capitalisation. Notre sélection L’équipe d’experts chez Zonebourse a sélectionné pour vous les sociétés avec les meilleures notations ESG sur la base des scores Refinitiv et présentant des configurations fondamentales relativement solides. L’association de l’analyse fondamentale à l’analyse extra-financière ESG permet de bâtir des portefeuilles performants tout en investissant sur des sociétés éthiques et responsables. Plusieurs listes sont proposées en fonction de zones géographiques. La liste mondiale comprend des entreprises cotées sur les principales places financières du globe. Les autres listes sont régionales : Europe, Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis), Asie (Japon, Australie, Singapour, Hong Kong), Pays émergents, France, Allemagne, Pays-Bas, Suisse et Royaume-Uni. Notre sélection par zone géographique est disponible ici

© Zonebourse.com 2021 1 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AUSTRALIAN DOLLAR / JAPANESE YEN (AUD/JPY) 0.05% 81.166 2.32% LEGRAND 1.11% 90.9 23.12% MSCI SINGAPORE (GDTR) 1.18% 6520.4 12.44% STMICROELECTRONICS N.V. 1.12% 36.705 19.91% VINCI 1.15% 90.28 9.76% WASTE MANAGEMENT, INC. 0.95% 151.28 27.07% Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue