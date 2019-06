Investir en SCPI : L'interview du fondateur de La Centrale des SCPI

À l’heure où les Français s’interrogent sur les moyens d’accroître leur pouvoir d’achat, il nous est apparu intéressant de faire le point à mi-année sur le marché des sociétés civiles de placement immobilier () avec Lionel Benhamou, l’un des associés-fondateurs de www.centraledesscpi.com ), le premier comparateur en ligne en matière de pierre numérique.Lionel Benhamou, bonjour, au premier trimestre, la collecte des SCPI a été supérieure à deux milliards d’euros. C’est presque autant que celle du premier trimestre 2017 qui avait été exceptionnelle avec 2,4 milliards d’euros. Comment expliquez-vous cet engouement continu ?Bonjour, et merci de me recevoir pour évoquer l’actualité des. L’attrait des Français pour ce produit d’épargne immobilière assistée que sont lesn’est pas nouveau comme vous le soulignez. Ce qui est intéressant, c’est le fait que ce phénomène s’inscrive dans la durée. Nos compatriotes sont à la recherche de solutions d’épargne à la fois simples et performantes.En matière de simplicité, les SCPI sont des produits d’épargne mutualisés investis dans la pierre. Il peut s’agir d’immobilier tertiaire et d’immobilier d’habitation même si l’immense majorité des capitaux collectés par lesde rendement est investie en immobilier tertiaire. La mutualisation offerte par lespermet à tout un chacun, pour un investissement initial de quelques centaines d’euros, de devenir propriétaire d’une partie d’un portefeuille immobilier et d’en percevoir les loyers sous forme de dividendes à échéances fixes, à savoir mensuellement ou trimestriellement.Au niveau de la performance, lesont rapporté en moyenne 4,35 % à leurs associés porteurs de parts l’an dernier. C’est mieux que le livret A et que les contrats d’assurance-vie en euros dont la rémunération nette d’inflation a été négative. Comme il ne s’agit que d’une moyenne, les meilleures SCPI ont délivré un rendement supérieur à 6 %. N’oublions pas non plus que le prix des parts a été revalorisé, toujours en moyenne, de 0,82 % à la suite des expertises immobilières réalisées. Il s’agit donc de résultats probants induits par la bonne tenue du marché et par le professionnalisme des sociétés de gestion créant et gérant ces boucliers patrimoniaux.Ces performances sont effectivement remarquables mais faut-il s’y limiter dans son choix de SCPI ?Comme pour tout investissement, il ne faut pas se limiter à la performance d’une année pour se forger une opinion avant de se décider à investir. Les professionnels utilisent un outil mathématique pour calculer les performances d’un placement sur le long terme. Il s’agit du taux de rentabilité interne ou TRI. Le TRI des, calculé sur 10 ans, 15 ans ou 20 ans, permet d’observer que les résultats sont élevés. En d’autres termes, sur le long terme, lesfont gagner de l’argent à leurs associés.Outre cet élément purement financier qui donne une image du passé, il importe d’essayer autant que faire se peut d’anticiper l’avenir et l’évolution de la société. La démographie en offre un bon exemple. C’est pour cela qu’à, nous sommes convaincus du potentiel à long terme de la, gérée par Euryale Asset Management. Avec un rendement annuel supérieur à 5,00 % depuis sa création, Pierval Santé fait partie des. Ce n’est toutefois pas la seule à délivrer ce type de performance. Aussi, qu’est-ce qui renforce son attrait ?D’abord, son exposition majoritairement internationale puisque Pierval Santé réalise certes des investissements immobiliers en France mais également en Allemagne et en Irlande. Ensuite, c’est la durée des baux signés avec les locataires. Dans le secteur de la santé, la durée des baux dépasse communément 20 ans, notamment à l’étranger. Savoir que l’on va percevoir des loyers durant au moins 20 ans est plutôt rassurant n’est-ce pas ? Enfin, d’un point de vue fiscal, les dividendes issus de loyers perçus à l’étranger ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux. Voilà donc trois bonnes raisons d’investir une partie de ses disponibilités dans laPierval Santé.Effectivement, le nombre de paramètres à prendre en considération est important. Mais investir en Allemagne, n’est-ce pas audacieux ?La finalité d’uneest de diversifier au maximum ses investissements, que ce soit d’un point de vue géographique ou par typologies d’actifs (bureaux commerces, locaux d’activités, murs d’hôtels, immobilier logistique, en lien avec la santé, la petite enfance…). L’Allemagne est la première puissance économique européenne et la quatrième mondiale. Son marché immobilier est plus important que le nôtre. Investir outre-Rhin par le biais depermet de devenir propriétaire d’actifs de qualité gérés par des professionnels et offrant comme indiqué des avantages fiscaux.Peu de Français sont susceptibles d’investir directement dans des bureaux à Francfort par exemple. La barrière de la langue et l’importance de la mise de fonds conduisent logiquement à préférer passer par des professionnels. À titre d’exemple, la SCPI Eurovalys , gérée par Advenis Real Estate Investment Management permet de prendre position dans le secteur des bureaux allemand. Eurovalys est notamment investie à Cologne, Francfort et Munich.Cetteà capital variable a rapporté 4,50 % à ses associés en 2018. Elle a obtenu également plusieurs prix délivrés par la presse spécialisée. Aussi, investir 50 000 euros dans Eurovalys est-il audacieux ? Je ne le crois pas. Je le crois d’autant moins que les Français ont toujours investi à l’étranger. Pour preuve, avant la Première Guerre mondiale, la France disposait du plus beau portefeuille international.En tout cas, les faits vous donnent raison puisque, en termes de localisation, plus de 30 % des investissements réalisés en volume l’an dernier par les SCPI l’ont été en dehors de nos frontières. Cela dit, vous ne conseillez pas à vos clients d’investir uniquement à l’étranger n’est-ce pas ?, nous aimons employer l’expression mixer les. Cela signifie qu’un portefeuille dedoit être constitué de plusieursdifférentes. Il ne viendrait à personne l’idée de mettre tous ses œufs dans le même panier, même en ne le quittant pas des yeux. Les clients qui nous téléphonent au 01.44.56.00.23 souhaitent renforcer la mutualisation des SCPI en investissant dans plusieurs d’entre-elles. Bien évidemment, plus le capital disponible est important, plus il est aisé de diversifier son portefeuille. Toutefois, un portefeuille de quelques dizaines de milliers d’euros composé de trois SCPI est déjà efficient.Tous les consultants desont d’ailleurs disponibles six jours sur sept pour une étude personnalisée après avoir réalisé le bilan patrimonial de chacun. Pour les personnes habitant en région parisienne, notreest située auVous avez évoqué deux SCPI ayant un profil international. Comment compléteriez-vous ce portefeuille qui vous avez constitué en direct devant nous ?Le proverbe jamais deux sans trois prend ici tout son sens ! Nous suivons depuis plusieurs années à, l’évolution de la, gérée par Voisin et dont la capitalisation atteignait 624 millions d’euros au 31 mars dernier. Il s’agit d’unede rendement à capital variable uniquement investie en France de manière diversifiée entre les bureaux, les commerces, les locaux d’activités et les entrepôts. La vacance du parc est très faible puisqu’elle n’est que de 1,6 %. Avec un rendement net de 5,97 % en 2018, Épargne Pierre peut harmonieusement être mixée avec Pierval Santé et Eurovalys pour un achatréussi.Lionel Benhamou, merci pour cet éclairage toujours précis et documenté sur le placement du moment qui séduit de plus en plus de Français soucieux notamment de préparer leur retraite ou de percevoir des revenus complémentaires immédiats.Merci à vous de m’avoir permis d’évoquer lesqui sont l’ADN de notre implication professionnelle et qui constituent un champ de recherche infini au regard du nombre de portefeuilles qu’il est possible de créer. Bien évidemment, chaque allocation doit être adaptée à son profil d’investisseur d’autant que les parts peuvent être achetées, certes au comptant, mais également grâce à un créditou en démembrement temporaire de propriété.Ne pas acheter deen 2019 serait presque une erreur patrimoniale mais il faut les sélectionner avec précision !