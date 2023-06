Lorsque l'on investit en bourse, il est important de comprendre les différents types de risques auxquels on s'expose. Parmi ces risques, le risque de change est un élément clé à prendre en compte, surtout lorsque l'on investit dans des actifs libellés dans une devise différente de celle de notre portefeuille.

Parmi les risques les plus connus de la gestion de portefeuille, on oppose souvent le risque systématique et le risque spécifique. Le risque systématique, également appelé risque de marché, est le risque inhérent à l'ensemble du marché ou à un segment de celui-ci. Il est lié à des facteurs macroéconomiques tels que les taux d'intérêt, l'inflation, les fluctuations des taux de change et les événements politiques. Ce type de risque est inévitable (comme son nom l’indique, on le retrouve systématiquement). Par conséquent, les investisseurs exigent une rémunération pour assumer ce risque, sous la forme d'un rendement supérieur à celui d'un actif dit “sans risque” (par exemple, les obligations d'État). On appelle cela la prime de risque.

Le risque spécifique, en revanche, est le risque associé à un investissement particulier, comme une action ou une obligation. Ce risque est lié à des facteurs propres à l'entreprise, tels que sa performance financière, sa gouvernance ou encore à sa situation concurrentielle. Contrairement au risque systématique, le risque spécifique peut être réduit, voire éliminé, par une diversification appropriée du portefeuille. En d'autres termes, les gains et les pertes de chaque investissement ont tendance à s'annuler mutuellement, de sorte que le portefeuille dans son ensemble est moins exposé aux fluctuations de la performance d'une entreprise spécifique. Par conséquent, les investisseurs ne sont pas rémunérés pour assumer le risque spécifique, car ils peuvent l'éliminer en diversifiant leur portefeuille. Cependant, en se diversifiant, d'autres risques peuvent s’accumuler, comme le risque de change.

Le risque de change est le risque lié aux fluctuations des taux de change entre les devises. Par exemple, un investisseur européen décide d'acheter des actions d'une entreprise américaine cotée en dollars. Si le dollar américain s'apprécie par rapport à l'euro, la valeur de l'investissement de l'actionnaire européen, exprimée en euros, diminue. En revanche, si le dollar américain se déprécie par rapport à l'euro, la valeur de son investissement, toujours exprimée en euros, augmente. Il faut comprendre par là que le marché des devises (forex) peut avoir un impact direct sur les performances d’un portefeuille d’actions dès lors qu’il est exposé à des actifs libellés dans une devise étrangère.

Comment se protéger du risque de change ?

Pas de panique, la finance de marché a pensé à tout (en théorie). Il existe des solutions pour se prémunir contre le risque de change grâce à des instruments financiers tels que les options, les swaps de devises et les contrats à terme. Ces produits dérivés, disponibles sur le marché organisé, permettent de fixer un taux de change futur pour un montant spécifique de devises, agissant ainsi comme une couverture (hedge en anglais) contre le risque de change. Ainsi, si vous souhaitez investir sur un marché étranger sans assumer le risque lié aux devises, vous pouvez par exemple prendre une position ayant une corrélation négative sur le marché des devises.

Si vous ne possédez pas l'expertise nécessaire ou ne souhaitez pas gérer activement cet aspect du risque dans votre portefeuille, vous pouvez opter pour des ETFs couverts. Ces fonds utilisent des produits dérivés pour neutraliser l'impact des fluctuations des taux de change sur la performance du portefeuille. Toutefois, cette protection a un coût qui affecte la performance globale de l'investissement. Ce coût a tendance à être plus élevé que si vous recourez vous-mêmes à des stratégies de hedging comme celles citées précédemment. C’est le prix de la simplicité. Ce choix doit donc être mûrement réfléchi.

Il y a différentes techniques pour se hedger sur le marché, mais retenez que si vous n’acceptez pas de subir le risque de change (ou un autre type de risque d’ailleurs) et que vous vous couvrez en conséquence, vous aurez par ailleurs un rendement potentiellement plus faible. Toutes choses égales par ailleurs, moins de risque revient à dire moins de rendement. Les deux sont interconnectés.

Faut-il forcément se couvrir du risque lié au taux de change ?

Le marché du forex est un marché où l'on peut faire du trading (et pas vraiment de l’investissement). Si vous ne souhaitez pas vous engager dans la spéculation, une option pourrait être de viser une exposition neutre aux devises. Cela peut être accompli en couvrant 50% des investissements d'actifs libellés dans différentes devises. Ainsi, vous payez pour vous protéger contre le risque de change, plutôt que de subir les fluctuations potentiellement défavorables des taux de change.

En revanche, si vous décidez de vous couvrir ou non, vous effectuez indirectement un choix concernant les devises. Pour clarifier : si vous ne vous couvrez pas lors de l'achat d'actions libellées en dollars avec des euros, vous pariez sur la hausse des actions achetées (accessoirement), mais également sur l'appréciation du dollar par rapport à l'euro (c'est-à-dire sur une évolution à la baisse de la paire EUR/USD sur le marché du Forex) et vice-versa si vous décidez de vous couvrir.

Certains brokers peuvent proposer le prêt de devises pour l’achat d’actions en devises étrangères. Interactive Brokers le pratique dans le cadre des comptes Marge. Ce prêt se concrétise par une position vendeuse sur la monnaie concernée que l’investisseur peut à tout moment convertir en euro, ce qui lui permet pendant la détention des titres étrangers de neutraliser l’effet de change.

Proposition de 3 scénarios :

Un investisseur européen achète 15 actions à 150 $ chacune pour un total de 2250 $.

1) Scénario favorable : Actions +7% et Devises +10%

Dans ce scénario, les 15 actions augmentent de 7%, passant de 150 $ à 160,50 $ par action. La valeur totale en dollars est maintenant de 2407,50 USD (15 x 160,50). Parallèlement, le dollar s'apprécie de 10% par rapport à l’euro, ce qui donne en taux de change : 1 € = 1,1 $ à 1€ = 0,99 $.

La valeur des 15 actions en euros est maintenant de 2431,31 (2407,50 USD / 0,99). Dans ce scénario favorable, l'investisseur européen réalise un gain de 7% sur les actions et de 10% sur les devises, pour un gain total de 385,86 euros en plus value latente (2431,31 - 2045,45).

2) Scénario à l'équilibre : Actions +10% et Devises -10%

Dans ce scénario, les 15 actions augmentent de 10%, passant de 150 $ à 165 $ par action. La valeur totale des actions en dollars est maintenant de 2475 dollars (15 x 165). Cependant, cette fois-ci le dollar se déprécie de 10% face à l’euro, ce qui nous donne le taux de change suivant = 1,1 $ à 1 € = 1,21 $.

La valeur des 15 actions en euros est maintenant de 2045,45 € (2475 USD / 1,21). Dans ce scénario à l'équilibre, l'investisseur européen réalise un gain de 10% sur les actions, mais une perte de 10% sur les devises, pour une performance de 0% au final (2045,45 - 2045,45).

3) Scénario défavorable : Actions -2% et Devises -10%

Dans ce scénario, les 15 actions diminuent de 2%, passant de 150 $ à 147 $ par action. La valeur totale des actions en dollars est maintenant de 2205 USD (15 x 147). Parallèlement, le taux de change entre l'euro et le dollar se déprécie de 10%, passant de 1 € = 1,1 $ à 1 € = 1,21 $.

La valeur des 15 actions en euros est maintenant de 1820,66 € (2205 USD / 1,21). Dans ce scénario défavorable, l'investisseur européen réalise une perte de 2% sur les actions et de 10% sur les devises, pour une perte totale latente de 224,79 euros (2045,45 - 1820,66).

Les fluctuations des marchés financiers et des taux de change peuvent avoir un impact significatif sur les investissements internationaux. Les investisseurs doivent donc surveiller attentivement ces facteurs.

In fine, il y a 5 scénarios possibles en tout :

1. les actions et les devises montent (le plus favorable)

2. les actions montent et les devises baissent (mais les deux forment une situation d’équilibre)

3. les actions montent et les devises baissent (avec la hausse des actions qui n’arrive pas à compenser la baisse des devises, situation de moins value latente)

4. les actions montent et les devises baissent (avec la hausse des actions qui cette fois-ci compense la baisse des devises)

5. Les actions et les devises baissent (le plus défavorable)

Sans trop rentrer dans les détails, il faudrait que les actions aient non seulement performé, mais au moins dépassé la perte en taux de change, tous les frais de transaction ainsi que le niveau d’inflation pour que l’opération soit réellement rentable.

Évidemment, le cours des devises et celui des actions peuvent aussi très bien aller dans le bon sens, ce qui serait profitable à l’investisseur (même si certaines devises sont corrélées négativement par rapport à certaines actions, comme le dollar américain et les actions US). Ceci était simplement un exemple d’illustration pratique des impacts potentiels du risque de change.

Trader les actions et les devises :

Le marché des actions et le marché des changes (Forex) sont deux marchés financiers distincts qui requièrent des compétences et des connaissances différentes pour naviguer et investir efficacement. Cela peut davantage être une raison de ne pas subir l’effet de change en bourse, si l’on est pas un multi asset trader, mais plutôt trader action.

Actions : Les actions sont influencées par des facteurs comptables et financiers tels que les performances financières de l'entreprise, les annonces de résultats, les dividendes, les fusions et acquisitions, les changements de direction, les conditions économiques générales, les politiques gouvernementales et les événements sectoriels. Les investisseurs doivent être capables d'analyser ces facteurs et de comprendre comment ils peuvent affecter la valeur des actions.

Forex : Les devises sont influencées par des facteurs macroéconomiques et géopolitiques tels que les taux d'intérêt, l'inflation, la croissance économique, les politiques monétaires des banques centrales, les événements politiques et les flux de capitaux internationaux. Les traders Forex doivent être capables d'analyser ces facteurs et de comprendre comment ils peuvent affecter les taux de change entre les devises.

Indubitablement, le marché des devises impacte celui des actions, ce qui engendre une interconnexion entre eux. C'est pourquoi, même si vous investissez exclusivement dans le marché des actions, il est essentiel (voire crucial) de garder un œil attentif sur ce qui se passe ailleurs (devises, taux d'intérêt, matières premières....). Dans cet article, notre focalisation se porte sur le risque de change, qui nécessite une compréhension approfondie et une gestion adéquate afin de protéger vos investissements et de minimiser les pertes potentielles en bourse. Que vous optiez pour une couverture ou non, il est primordial d'évaluer attentivement les répercussions potentielles du risque lié aux taux de change sur les performances financières, afin de prendre des décisions éclairées.