Investissements Purpose autorisé à lancer le premier FNB d'éther au monde

TORONTO, 16 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissement Purpose Inc. (« Investissement Purpose » ou « la Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a été autorisée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières à lancer le FNB Ether Purpose le "FNB ”), le premier FNB Ether à garde directe au monde. Le FNB est conçu pour offrir aux investisseurs une exposition à la crypto-monnaie populaire, Ether, en investissant directement dans des jetons Ether réglés physiquement. Le FNB proposera trois classes d'unités : Parts couvertes en dollars canadiens (ETHH), parts non couvertes par rapport à une devise canadienne (ETHH. B) et parts couvertes en dollars américains dont le symbole est (ETHH. U).



« Alors que Bitcoin a tendance à attirer beaucoup d’attention car il s’agissait de la première crypto-monnaie majeure, ce que représentent Ether et l’écosystème Ethereum est l’une des nouvelles visions technologiques les plus excitantes aujourd'hui dans la société », a déclaré Som Seif, fondateur et PDG de Purpose Investments. « En lançant le premier FNB dans le monde qui détient directement et offre une exposition à l’Ether, nous permettons à chaque investisseur d'avoir accès à cette opportunité et à cet écosystème unique. »

Le FNB sera le premier au monde à investir directement dans l'Ether réglé physiquement. FNB Ether Purpose offre aux investisseurs un accès facile et efficace à la classe d'actifs émergente de la crypto-monnaie sans le risque associé d'auto-conservation dans un portefeuille numérique. À l'instar du FNB Bitcoin et d'autres produits d’Or ou en d’argent soutenus physiquement, le FNB sera toujours soutenu directement par des avoirs d'Ether réglés physiquement.

Purpose agira en tant que gestionnaire du FNB, et Ether Capital Corporation (« Ether Capital »), une société ayant une expérience et une expertise importantes dans les actifs numériques, agira en tant que consultant spécial auprès de Purpose.

« Notre rôle dans le FNB Ether Purpose est d'aider à s'assurer que les aspects les plus complexes de la propriété et des transactions de crypto-monnaie s'emboîtent », a déclaré Brian Mosoff, PDG d'Ether Capital. « Nous nous sommes concentrés sur la résolution des problèmes clés liés à la conservation, aux transactions et à la liquidité d’Ether. Ether est la crypto-monnaie qui, selon nous, a le plus de potentiel pour l’avenir et c’est là que réside vraiment notre expertise. La création de cet FNB n'est pas seulement une extension naturelle de la gamme d'actifs numériques d’Investissements Purpose, mais aussi une solution naturelle pour nous chez Ether Capital en travaillant aux côtés de Purpose. »

Les avoirs d’éther seront conservés en « Cold-Storage » - la solution de conservation la plus sûre du marché. Comme il l'a fait avec FNB Bitcoin Purpose, Investissements Purpose collabore à nouveau avec Gemini Trust Company, LLC en tant que sous-dépositaire et CIBC Mellon Global Securities Services Company en tant qu'administrateur de fonds pour fournir aux investisseurs la sécurité et l'efficacité de l'achat du règlement, de la garde d'Ether et de l'administration du FNB.

La valeur liquidative quotidienne du FNB sera calculée en fonction du prix au comptant quotidien de l’indice TradeBlock ETX.

Le FNB Ether Purpose représente l'évolution de la gamme d'actifs numériques de la société, fondée sur le succès du premier FNB Bitcoin au monde qui a été lancé le 18 février 2021. Le FNB Bitcoin Purpose a attiré plus de 1,4 milliard de dollars d'actifs depuis son lancement, ce qui en fait l'un des plus réussis FNB se lance dans l'histoire.

À propos de Purpose Investments Inc.

Purpose Investments est une société de gestion d’actifs qui gère un actif de plus de 11 milliards de dollars. Elle se concentre sans relâche sur l’innovation centrée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatifs gérés. Purpose Investments est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Financial, une plateforme de services financiers axée sur la technologie. La plateforme de Purpose Financial sert à la fois les consommateurs et les petites entreprises et se consacre à la modernisation de la gestion d’actifs, appuyant la croissance de la gestion indépendante de patrimoine et facilitant la création de services de base pour aider les petites entreprises et leurs entrepreneurs à réussir et à prospérer.

