Investissements Purpose lance le premier FNB Éther au monde

TORONTO, 20 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose ») est ravie d'annoncer le premier FNB Ether au monde, soutenu par Ether physiquement réglé, est désormais disponible pour les investisseurs. Ce FNB, libellé en dollars canadiens hedgés, dollars canadiens non hedgés et en dollars américains (le « FNB »), commence aujourd’hui à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous les symboles ETHH, ETHH.B et ETHH.U, respectivement. Purpose croit que le FNB représente le moyen le plus simple, le plus efficace et le plus abordable pour les investisseurs d'obtenir directement exposition à la monnaie numérique avec la commodité d'être éligible dans n'importe quel compte de placement. Purpose est le gestionnaire du premier bitcoin réglé physiquement au monde FNB, le FNB Bitcoin Purpose (BTCC) avec plus de 1,4 milliard de dollars d'actifs sous gestion.

Ce FNB investit directement dans des jetons d’ether réglés physiquement, et non des dérivés, offrant aux investisseurs un accès facile et efficace aux actifs de l’ether sans le risque lié à l’autodétention dans un portefeuille numérique. À l’instar du FNB Bitcoin Purpose et d’autres produits d’Or ou d’argent adossés à des stocks physiques, le FNB est adossé à des avoirs en ethers réglés physiquement.

Grâce à sa structure élégante de fonds négociée en bourse, le FNB vise à refléter efficacement et avec précision le prix de l’ether sans prime ou escompte par rapport à la valeur liquidative, contrairement aux fonds à capital fixe actuellement proposés sur le marché. La valeur liquidative quotidienne du FNB sera établie en fonction du prix au comptant quotidien de l’indice TradeBlock ETX.

« C’est un grand jour pour les investisseurs, car nous démocratisons l’accès à l’ether, rendant le processus de possession d’ethers plus facile que jamais. Nous croyons que l’ether, un actif numérique de premier plan avec possiblement le plus grand potentiel parmi toutes les technologies de la chaîne de blocs, est bien positionné pour poursuivre sa trajectoire de croissance, tant à titre de technologie utilitaire importante qu’à plus large échelle, à titre d’actif de placement », déclare Som Seif, fondateur et chef de la direction de Purpose. « Lorsque nous avons lancé le FNB d’ethers Purpose, nous savions que nous voulions être le leader dans l'espace d'investissement en cryptomonnaies. En faisant suivre le premier FNB de bitcoins au monde par le premier FNB d’ethers au monde, j’ai l’impression que nous y sommes arrivés. »

Purpose agira en tant que gestionnaire du FNB, et Ether Capital Corporation (« Ether Capital »), société ayant une expérience et une expertise importantes dans les actifs numériques, agira en tant que consultant spécial auprès de Purpose.

« En rendant l’ether plus accessible aux investisseurs grâce au FNB, tout comme elle l’a fait avec le bitcoin, Purpose contribue à intégrer la cryptomonnaie dans la tendance dominante », explique Brian Mosoff, chef de la direction d’Ether Capital. « Ethereum possède un ensemble unique de propriétés techniques, qui diffèrent de celles du bitcoin. Ethereum ressemble plus à un système d’exploitation, il peut être plus facilement programmé, permettant de nombreuses applications. »

Purpose s’engage non seulement à donner accès aux actifs numériques, mais aussi à sensibiliser les investisseurs. En plus du FNB, Purpose a lancé une plateforme de contenu sur les cryptomonnaies afin de donner aux investisseurs les connaissances et les outils dont ils ont besoin pour comprendre cette catégorie d’actifs émergente. Pour en savoir plus sur le FNB Ether Purpose et la classe d'actifs, veuillez visiter : https://www.purposeinvest.com/funds/purpose-ether-etf.

À propos de Purpose Investments Inc.

Purpose est une société de gestion d’actifs avec plus de 11 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Elle se concentre sans relâche sur l’innovation centrée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatifs gérés. Dirigée par Som Seif, un entrepreneur réputé, Purpose est une division de Purpose Financial, plateforme de services financiers indépendante axée sur la technologie qui transforme le secteur en créant des occasions de gestion d’actifs, de gestion de patrimoine et de services financiers aux petites entreprises.

Un placement dans un fonds d’investissement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par quelque autre organisme d’assurance dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera rendu. Si les titres sont achetés ou vendus sur un marché boursier, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que leur valeur liquidative courante. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.