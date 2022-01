Ippo : Franchissement de seuil et déclaration d'intention

222C0178 FR0014004J15-FS0036

19 janvier 2022

Déclaration de franchissement de seuil et déclaration d'intention

(article L. 233-7 du code de commerce)

I2PO

(Euronext Paris)

1. Par courrier reçu le 19 janvier 2022, la société JP Morgan Chase & Co. (C/o CT Corporation, 1209 Orange Street, Wilmington, Etats-Unis) a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 14 janvier 2022, le seuil de 10% du capital de la société I2PO et détenir indirectement, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 3 482 764 actions I2PO représentant autant de droits de vote, soit 10,13% du capital et 11,69% des droits de vote de cette société1, réparties comme suit :

Actions % capital Droits de vote % droits de vote J.P. Morgan Securities LLC 2 205 599 6,42 2 205 599 7,40 J.P. Morgan Securities plc 1 277 165 3,72 1 277 165 4,29 Total J.P. Morgan Chase & Co. 3 482 764 10,13 3 482 764 11,69

Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre d'actions I2PO détenues par assimilation.

Au titre de l'article L. 233-9 I, 4° du code de commerce et de l'article 223-14 IV du règlement général :

la société JP Morgan Securities plc a précisé détenir 527 167 actions I2PO (prises en compte dans la détention par assimilation visée ci-dessus) résultant de la conclusion d'un contrat avec un tiers (propriétaire desdites actions) conférant le droit à la société JP Morgan Securities plc d'utiliser lesdites actions à tout moment ; et

ci-dessus) résultant de la conclusion d'un contrat avec un tiers (propriétaire desdites actions) conférant le droit à la société JP Morgan Securities plc d'utiliser lesdites actions à tout moment ; et la société JP Morgan Securities LLC a précisé détenir 2 205 599 actions I2PO (prises en compte dans la détention par assimilation visée ci-dessus) résultant de la conclusion d'un contrat avec un tiers (propriétaire desdites actions) conférant le droit à la société JP Morgan Securities LLC d'utiliser lesdites actions à tout moment.

2. Par le même courrier, la déclaration d'intention suivante a été effectuée :

« En tant que courtier principal, JP Morgan Securities LLC et JP Morgan Securities plc (filiales de JPMorgan Chase & Co.) fournissent des services de financement et de garde à ses clients et JP Morgan Securities LLC et JP Morgan Securities plc n'ont qu'un « right of use » sur les avoirs des clients. Ces avoirs constituent la majorité de la position objet de la présente déclaration.

1 Sur la base d'un capital composé de 34 374 998 actions représentant 29 791 664 droits de vote en application du 2ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général.

