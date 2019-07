Ipsen : enregistre des résultats solides au premier semestre 2019 avec une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et une amélioration de la marge opérationnelle des activités. 0 25/07/2019 | 07:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Ipsen relève ses objectifs financiers pour l’année 2019. Regulatory News: Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY), groupe biopharmaceutique mondial de spécialité, a publié aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier semestre 2019. Extrait des résultats consolidés des premiers semestres 2019 et 2018 (en millions d’euros) S1 2019 S1 2018 % Variation % Variation à taux de change et périmètre constants1 Chiffre d’affaires Groupe 1 229,6 1 064,5 +15,5% +14,3% Chiffre d’affaires Médecine de Spécialité 1 100,0 920,2 +19,5% +16,9% Chiffre d’affaires Santé Familiale 129,6 144,3 -10,2% -3,7% ACTIVITES Résultat Opérationnel des activités 387,5 322,5 +20,1% Marge opérationnelle des activités (en % des ventes) 31,5% 30,3% +1,2 pt Résultat net consolidé des activités 283,0 237,1 +19,3% Résultat net des activités dilué par action (€) 3,38 2,86 +18,5% IFRS Résultat Opérationnel 317,8 269,7 +17,8% Marge opérationnelle (en % des ventes) 25,8% 25,3% +0,5 pt Résultat net consolidé 220,6 197,3 +11,8% Résultat net dilué par action (€) 2,64 2,38 +10,9% David Meek, Directeur Général d’Ipsen, a déclaré : « Au cours du premier semestre 2019, nous avons continué à exécuter notre stratégie de croissance avec une croissance à deux chiffres des ventes, une amélioration continue de la marge opérationnelle des activités et un relèvement de notre objectif de croissance des ventes pour l’année 2019. La valeur de notre portefeuille a, par ailleurs, été renforcée par l’acquisition de Clementia, et par des résultats intermédiaires de Phase 2 prometteurs pour Onivyde dans le traitement de première ligne du cancer du pancréas. Nous continuons à faire avancer nos priorités stratégiques afin de poursuivre une croissance durable de nos ventes, de nos résultats et de notre portefeuille de recherche et développement. » 1 Les filiales entrant dans le cadre du partenariat entre Ipsen et le Groupe Schwabe sont désormais consolidées selon la méthode de la mise en équivalence à compter du 1 janvier 2019. La croissance des ventes exprimée d’une année sur l’autre hors effets de change, établi en recalculant les ventes de l'exercice considéré sur la base des taux de change utilisés pour l'exercice précédent. Objectifs financiers relevés pour l’année 2019 : Croissance des ventes supérieure à +14,0% à taux de change et périmètre de consolidation constants (contre +13,0% initialement) Impact favorable des devises sur la croissance des ventes à taux de change courant de l’ordre de +1,5%, sur la base du niveau actuel des taux de change.

Impact estimé du périmètre de consolidation de l’ordre de -1.0% avec l’évolution du partenariat avec le Groupe Schwabe désormais consolidé selon la méthode de la mise en équivalence Marge opérationnelle des activités d’environ 30,0% des ventes, incluant l’impact de Clementia, mais hors investissements additionnels de croissance au sein du portefeuille de R&D. Objectifs initiaux Objectifs révisés Croissance des ventes1 > +13,0% > +14,0% Marge opérationnelle des activités (en % des ventes) environ 30,0% environ 30,0% Principaux développements en R&D au cours du deuxième trimestre 2019 : Le 17 avril : clôture de l’acquisition de Clementia Pharmaceuticals

Le 24 juin : approbation par la FDA du nouveau système d’injection de Somatuline ®

Le 5 juillet : présentation au congrès de l’ESMO-GI de données préliminaires d’étude d’Onivyde® en Phase 1/2 en combinaison avec le 5-fluorouracile/acide folinique (5-FU/AF) et l’oxaliplatine (OX) chez des patients atteints d’adénocarcinome ductal pancréatique, non précédemment traités. Faits financiers marquants du premier semestre 2019 : Croissance des ventes de +15,5% (ventes publiées) et de +14,3% à taux de change et périmètre de consolidation constants 12 , portée par la croissance des ventes de Médecine de Spécialité reflétant les fortes performances de l’ensemble des principaux produits dans toutes les zones géographiques.

, portée par la croissance des ventes de Médecine de Spécialité reflétant les fortes performances de l’ensemble des principaux produits dans toutes les zones géographiques. Marge opérationnelle des activités à 31,5% des ventes, en hausse de +1,2 points et croissance du Résultat Opérationnel des activités de +20,1% après augmentation des investissements de R&D notamment Clementia. Marge opérationnelle IFRS à 25,8% des ventes, en hausse de +0,5 point et Résultat Opérationnel IFRS en croissance de +17,8%. Projet de refinancement Refinancement effectué à la suite de l’acquisition de Clementia Pharmaceuticals afin d’augmenter la capacité de financement du Groupe, d’allonger la maturité de la dette et de diversifier les sources de financement. Le 24 mai 2019, signature du nouveau crédit syndiqué renouvelable d’une durée de 5 ans, en remplacement des facilités existantes, pour un montant d’1,5 milliard d’euros avec deux options d’extension d’un an chacune. Cette facilité prend en compte des critères de rémunération RSE (Responsabilité Sociale d’entreprise). Le 23 juillet 2019 : Emission sur le marché américain d’obligations à 7 et 10 ans, structurée en deux tranches pour un montant de 300 millions d’euros (U.S. Private Placement - USPP). Ce placement est le premier placement privé du groupe et correspond à sa première émission sur le marché de la dette américain, ce qui démontre le niveau élevé de confiance des investisseurs dans Ipsen et dans son profil de crédit. 1 Les filiales entrant dans le cadre du partenariat entre Ipsen et le Groupe Schwabe sont désormais consolidées selon la méthode de la mise en équivalence à compter du 1er janvier 2019. La croissance des ventes exprimée d’une année sur l’autre hors effets de change, établi en recalculant les ventes de l'exercice considéré sur la base des taux de change utilisés pour l'exercice précédent. L’offre de valeurs mobilières décrite dans le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs mobilières pour la vente aux États-Unis. Les valeurs mobilières ne font pas l'objet d'une offre publique aux Etats-Unis. Les valeurs mobilières n’ont pas et ne seront pas, enregistrées au titre du Securities Act de 1933, tel que modifié (le “Securities Act”) et ne peuvent pas être offertes ou vendues aux Etats-Unis sauf dans le cadre d'une exemption au titre du US Securities Act, ou d'une opération non assujettie aux exigences d'enregistrement du US Securities Act. Analyse des résultats du premier semestre 2019 Note : Sauf mention contraire, toutes les variations des ventes d’une année sur l’autre sont exprimées hors effets de change et périmètre de consolidation. Les filiales entrant dans le cadre du partenariat entre Ipsen et le Groupe Schwabe sont désormais consolidées selon la méthode de la mise en équivalence à compter du 1er janvier 2019. Croissance des ventes exprimée d’une année sur l’autre hors effets de change, établid en recalculant les ventes de l'exercice considéré sur la base des taux de change utilisés pour l'exercice précédent. Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe a atteint 1 229,6 millions d’euros, en hausse de 14,3% d’une année sur l’autre. Les ventes de Médecine de Spécialité ont atteint 1 100,0 millions d’euros, en hausse de 16,9%, tirées par la croissance des ventes en Oncologie de +20,7% et portée par les croissances continues d’Onivyde® et Cabometyx®, ainsi que celles de Somatuline® et Decapeptyl® sur l’ensemble des zones géographiques. Les ventes de Santé Familiale ont atteint 129,6 millions d’euros, en baisse de 3,7%, principalement en raison de l’environnement compétitif pour Smecta® en Chine. Le Résultat Opérationnel des activités a atteint 387,5 millions d’euros, en hausse de 20,1%, tirée par la croissance des ventes de Médecine de Spécialité, une bonne gestion des frais commerciaux, et une hausse des investissements de Recherche et Développement (incluant les coûts liés à Clementia au deuxième trimestre 2019). La Marge opérationnelle des activités a atteint 31,5% des ventes, en hausse de 1,2 point par rapport au premier semestre 2018 malgré l’impact dilutif de l’acquisition de Clementia. Le Résultat net consolidé des activités a atteint 283 millions d’euros, par rapport à 237,1 millions d’euros en 2018, en hausse de 19,3%, compte tenu de la hausse des coûts de financement principalement liés à l’acquisition de Clementia. Le Résultat net des activités dilué par action a augmenté de 18,5% pour atteindre 3,38 euros, par rapport à 2,86 euros en 2018. Le Résultat Opérationnel IFRS a atteint 317,8 millions d’euros, après dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et augmentation des Autres charges opérationnelles liées principalement aux frais d’intégration de Clementia et aux frais relatifs aux projets de transformation du Groupe. La Marge opérationnelle a atteint 25,8% en hausse de 0,5 point par rapport au premier semestre 2018. Le Résultat net consolidé IFRS a atteint 220,6 millions d’euros par rapport aux 197,3 millions d’euros en 2018, en hausse de 11,8%, affecté par la réévaluation des paiements conditionnels et des paiements d’étapes d’Onivyde® suite à la publication récente de résultats positifs concernant le développement en cours d’Onivyde®. Le Résultat net dilué par action IFRS a atteint 2,64 euros par rapport à 2,38 en 2018, en hausse de 10,9%. Le Cash-Flow libre a atteint 101,0 millions d’euros, en baisse de 63,5 millions d’euros par rapport à 2018, principalement en raison d’une baisse du Cash-Flow Opérationnel et d’une hausse des Autres produits et charges opérationnels non courants et des Coûts liés aux restructurations. La Dette nette de clôture a atteint 1 499,5 millions d’euros au 30 Juin 2019, par rapport à 438,0 millions d’euros au 30 Juin 2018 suite notamment à l’acquisition de Clementia pour 986 millions d’euros et à l’impact lié à la mise en place de la norme IFR16 – Contrats de location à partir du 1er Janvier 2019, pour 188 millions d’euros. Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes. Le rapport financier semestriel, en lien avec l’information réglementée, est disponible sur le site internet du Groupe, dans la section Information Réglementée de la rubrique Relations Investisseurs. Conférence téléphonique (en anglais) Ipsen tiendra une conférence téléphonique le Jeudi 25 Juillet à 14h30 (heure de Paris, GMT+1). Les participants pourront intégrer la conférence environ 5 à 10 minutes avant son début. Aucune réservation n’est nécessaire pour participer à la conférence téléphonique. Standard International : +44 (0) 2071 928 000

France et Europe continentale : + 33 (0) 1 76 70 07 94

Royaume-Uni : 08 445 718 892

Etats-Unis : 1 6315 107 495 Code d’accès : 3574629 Une réécoute sera disponible pendant 7 jours sur le site web d’Ipsen. À propos d’Ipsen Ipsen est un groupe biopharmaceutique mondial focalisé sur l’innovation et la médecine de spécialité. Le groupe développe et commercialise des médicaments innovants dans trois domaines thérapeutiques ciblés – l’Oncologie, les Neurosciences et les Maladies Rares. L’engagement d’Ipsen en Oncologie est illustré par son portefeuille croissant de thérapies visant à améliorer la vie des patients souffrant de cancers de la prostate, de tumeurs neuroendocrines, de cancers du rein et du pancréas. Ipsen bénéficie également d’une présence significative en Santé Familiale. Avec un chiffre d’affaires de plus de 2,2 milliards d’euros en 2018, Ipsen commercialise plus de 20 médicaments dans plus de 115 pays, avec une présence commerciale directe dans plus de 30 pays. La R&D d'Ipsen est focalisée sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes situées au cœur des clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou en sciences de la vie (Paris-Saclay, France ; Oxford, UK ; Cambridge, US). Le Groupe rassemble environ 5 700 collaborateurs dans le monde. Ipsen est coté à Paris (Euronext: IPN) et aux Etats-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR: IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d’informations sur Ipsen, consultez www.ipsen.com. Avertissement Ipsen Les déclarations prospectives et les objectifs contenus dans cette présentation sont basés sur la stratégie et les hypothèses actuelles de la Direction. Ces déclarations et objectifs dépendent de risques connus ou non, et d'éléments aléatoires qui peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés dans ce communiqué. Ces risques et éléments aléatoires pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs financiers qui sont basés sur des conditions macroéconomiques raisonnables, provenant de l’information disponible à ce jour. L'utilisation des termes " croit ", " envisage " et " prévoit " ou d'expressions similaires a pour but d'identifier des déclarations prévisionnelles, notamment les attentes du Groupe quant aux événements futurs, y compris les soumissions et décisions réglementaires. De plus, les prévisions mentionnées dans ce document sont établies en dehors d’éventuelles opérations futures de croissance externe qui pourraient venir modifier ces paramètres. Ces prévisions sont notamment fondées sur des données et hypothèses considérées comme raisonnables par le Groupe et dépendent de circonstances ou de faits susceptibles de se produire à l’avenir et dont certains échappent au contrôle du Groupe, et non pas exclusivement de données historiques. Les résultats réels pourraient s’avérer substantiellement différents de ces objectifs compte tenu de la matérialisation de certains risques ou incertitudes, et notamment qu’un nouveau produit peut paraître prometteur au cours d’une phase préparatoire de développement ou après des essais cliniques, mais n’être jamais commercialisé ou ne pas atteindre ses objectifs commerciaux, notamment pour des raisons réglementaires ou concurrentielles. Le Groupe doit faire face ou est susceptible d’avoir à faire face à la concurrence des produits génériques qui pourrait se traduire par des pertes de parts de marché. En outre, le processus de recherche et développement comprend plusieurs étapes et, lors de chaque étape, le risque est important que le Groupe ne parvienne pas à atteindre ses objectifs et qu’il soit conduit à renoncer à poursuivre ses efforts sur un produit dans lequel il a investi des sommes significatives. Aussi, le Groupe ne peut être certain que des résultats favorables obtenus lors des essais pré cliniques seront confirmés ultérieurement lors des essais cliniques ou que les résultats des essais cliniques seront suffisants pour démontrer le caractère sûr et efficace du produit concerné. Il ne saurait être garanti qu'un produit recevra les homologations nécessaires ou qu'il atteindra ses objectifs commerciaux. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux annoncés dans les déclarations prévisionnelles si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si certains risques ou incertitudes se matérialisent. Les autres risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, la situation générale du secteur et la concurrence ; les facteurs économiques généraux, y compris les fluctuations du taux d'intérêt et du taux de change ; l'incidence de la réglementation de l'industrie pharmaceutique et de la législation en matière de soins de santé ; les tendances mondiales à l'égard de la maîtrise des coûts en matière de soins de santé ; les avancées technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par la concurrence ; les problèmes inhérents au développement de nouveaux produits, notamment l'obtention d'une homologation ; la capacité du Groupe à prévoir avec précision les futures conditions du marché ; les difficultés ou délais de production ; l'instabilité financière de l'économie internationale et le risque souverain ; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets du Groupe et autres protections concernant les produits novateurs ; et le risque de litiges, notamment des litiges en matière de brevets et/ou des recours réglementaires. Le Groupe dépend également de tierces parties pour le développement et la commercialisation de ses produits, qui pourraient potentiellement générer des redevances substantielles ; ces partenaires pourraient agir de telle manière que cela pourrait avoir un impact négatif sur les activités du Groupe ainsi que sur ses résultats financiers. Le Groupe ne peut être certain que ses partenaires tiendront leurs engagements. À ce titre, le Groupe pourrait ne pas être en mesure de bénéficier de ces accords. Une défaillance d’un de ses partenaires pourrait engendrer une baisse imprévue de revenus. De telles situations pourraient avoir un impact négatif sur l’activité du Groupe, sa situation financière ou ses résultats. Sous réserve des dispositions légales en vigueur, le Groupe ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives ou objectifs visés dans le présent communiqué afin de refléter les changements qui interviendraient sur les événements, situations, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées. L'activité du Groupe est soumise à des facteurs de risques qui sont décrits dans ses documents d'information enregistrés auprès de l'Autorité des Marchés Financiers. Les risques et incertitudes présentés ne sont pas les seuls auxquels le Groupe doit faire face et le lecteur est invité à prendre connaissance du Document de Référence 2018 du Groupe, disponible sur son site web (www.ipsen.com). Comparaison des ventes consolidées des deuxièmes trimestres et premiers semestres 2019 et 2018 Toutes les variations des ventes sont exprimées hors effets de change, établies en recalculant les ventes de l'exercice considéré sur la base des taux de change utilisés pour l'exercice précèdent. Les filiales entrant dans le cadre du partenariat entre Ipsen et le Groupe Schwabe sont désormais consolidées selon la méthode de la mise en équivalence à compter du 1er janvier 2019. Les variations de chiffre d’affaires Groupe et de Santé Familiale présentées ci-après sont ajustées afin d’exclure le chiffre d’affaires 2018 du partenariat avec Schwabe. Ventes par domaines thérapeutiques et par produits 2ème Trimestre 1er Semestre (en millions d’euros) 2019 2018 % Variation % Variation à taux de change et périmètre constants 2019 2018 % Variation % Variation à taux de change et périmètre constants Oncologie 458,4 372,4 23,1% 20,3% 879,1 709,7 23,9% 20,7% Somatuline® 243,5 206,9 17,7% 14,0% 478,9 402,6 19,0% 14,8% Decapeptyl® 109,6 100,2 9,5% 9,1% 198,4 183,3 8,2% 7,9% Cabometyx® 57,9 33,8 71,2% 71,3% 111,8 62,0 80,3% 80,3% Onivyde® 39,8 25,1 58,4% 47,8% 74,4 48,9 52,3% 41,6% Autres Produits d’Oncologie 7,6 6,4 19,9% 19,4% 15,6 13,0 20,1% 19,8% Neurosciences 93,4 89,5 4,4% 3,5% 187,7 174,5 7,6% 6,5% Dysport® 92,5 88,4 4,7% 3,7% 186,3 172,8 7,8% 6,8% Maladies Rares 17,3 17,9 -3,4% -4,8% 33,1 36,0 -7,9% -9,4% NutropinAq® 11,4 12,0 -5,2% -5,0% 21,9 24,1 -9,4% -9,3% Increlex® 6,0 5,9 0,2% -4,3% 11,3 11,8 -4,7% -9,5% Médecine de Spécialité 569,1 479,8 18,6% 16,2% 1 100,0 920,2 19,5% 16,9% Smecta® 28,0 33,3 -16,0% -16,3% 57,9 62,4 -7,3% -7,7% Forlax® 10,6 8,9 19,1% 18,9% 19,1 19,1 -0,3% -0,4% Tanakan® 8,2 8,1 1,2% 0,9% 17,6 15,9 10,7% 10,8% Fortrans/Eziclen® 8,9 8,0 10,9% 10,6% 16,7 14,0 19,7% 19,6% Autres Produits de Santé Familiale 7,7 16,1 -52,3% -35,6% 18,4 32,9 -44,2% -19,7% Santé Familiale 63,3 74,4 -14,9% -10,1% 129,6 144,3 -10,2% -3,7% Chiffre d’affaires Groupe 632,4 554,2 14,1% 12,9% 1 229,6 1 064,5 15,5% 14,3% Au cours du premier semestre 2019, les ventes du Groupe ont atteint 1 229,6 millions d’euros, en hausse de 14,3%, tirées par la croissance de 16,9% des ventes en Médecine de Spécialité, et les ventes de Santé Familiale ont diminué de 3,7% par rapport au premier semestre 2018. Les ventes de Médecine de Spécialité s’élèvent à 1 100,0 millions d’euros, en hausse de 16,9% par rapport au premier semestre 2018. Les ventes en Oncologie et en Neurosciences ont progressé de 20,7% et 6,5% respectivement, et les ventes en Maladies Rares ont diminué de 9,4%. Sur la période, le poids relatif de la Médecine de Spécialité a continué de progresser pour atteindre 89,5% des ventes totales du Groupe contre 86,4% en 2018. En Oncologie, les ventes ont atteint 879,1 millions d’euros, en hausse de 20,7% d’une année sur l’autre, tirées par la poursuite de la forte performance de l’ensemble des produits principaux dans toutes les zones géographiques. Sur la période, les ventes en Oncologie représentent 71,5% des ventes totales du Groupe, contre 66,7% en 2018. Somatuline® – Les ventes ont atteint 478,9 millions d’euros, en hausse de 14,8% d’une année sur l’autre, tirées par une croissance de 19,6% en Amérique du Nord principalement liées à une hausse des volumes, et une croissance continue à deux chiffres en Europe. Decapeptyl® – Les ventes ont atteint 198,4 millions d’euros, en hausse de 7,9% d’une année sur l’autre, tirées par une croissance des volumes dans les Principaux Pays d’Europe de l’Ouest, une bonne performance des ventes en Chine et une hausse des ventes en Amérique Latine, au Moyen-Orient et en Asie. Cabometyx® – les ventes ont atteint 111,8 millions d’euros, en hausse de 80,3% d’une année sur l’autre, tirées par la bonne performance dans l’ensemble des pays européens et les lancements au Canada et dans plusieurs pays d’Asie et d’Océanie. Onivyde® – Les ventes ont atteint 74,4 millions d’euros, en hausse de 41,6% d’une année sur l’autre, avec une augmentation de la demande aux Etats-Unis et une hausse du niveau des ventes au partenaire d’Ipsen pour les territoires autres que les Etats-Unis. En Neurosciences, les ventes de Dysport® ont atteint 186,3 millions d’euros, en hausse de 6,8%, tirées par la bonne performance aux Etats-Unis, à la fois sur les marchés thérapeutique et esthétique. Au deuxième trimestre 2019, la performance de Dysport a été affectée par le bas niveau des expéditions au partenaire sur le marché esthétique en Europe. Sur la période, les ventes en Neurosciences représentent 15,3% des ventes totales du Groupe, contre 16,4% en 2018. En Maladies Rares, les ventes de NutropinAq® ont atteint 21,9 millions d’euros, en baisse de 9,3% d’une année sur l’autre, affectées par une baisse des volumes en Europe. Les ventes de Increlex® ont atteint 11,3 millions d’euros, en baisse de 9,5% d’une année sur l’autre, principalement en raison d’une demande plus faible aux Etats-Unis. Sur la période, les ventes en Maladies Rares représentent 2,7% des ventes totales du Groupe, contre 3,4% en 2018. Les ventes en Santé Familiale ont atteint 129,6 millions d’euros, en baisse de 3,7%, affectées par une baisse de 7,7% des ventes de Smecta® d’une année sur l’autre, principalement en raison du nouvel environnement hospitalier compétitif en Chine et de certains retards de fabrication en Algérie. Les ventes de Fortrans/Eziclen® sont en hausse de 19,6% d’une année sur l’autre, tirées par la Russie. La croissance des ventes de Tanakan® a atteint 10,8% d’une année sur l’autre, en raison du faible chiffre d’affaires au Vietnam en 2018, et de la bonne performance en Russie. Sur la période, les ventes en Santé Familiale représentent 10,5% des ventes totales du Groupe contre 13,6% en 2018. Répartition géographique du chiffre d’affaires 2ème Trimestre 1er Semestre (en millions d’euros) 2019 2018 % Variation % Variation à taux de change et périmètre constants 2019 2018 % Variation % Variation à taux de change et périmètre constants France 86,8 65,5 32,5% 31,0% 168,8 133,7 26,3% 25,3% Allemagne 49,2 46,8 5,1% 15,6% 94,6 91,0 3,9% 16,8% Italie 30,2 26,9 12,3% 12,3% 60,0 53,1 12,9% 12,9% Espagne 27,0 23,1 17,2% 17,2% 50,8 44,0 15,4% 15,4% Royaume-Uni 25,4 24,0 5,8% 4,7% 50,6 46,5 8,7% 7,9% Principaux pays d’Europe de l’Ouest 218,6 186,3 17,4% 19,4% 424,7 368,4 15,3% 18,1% Europe de l’Est 53,8 50,1 7,3% 7,4% 101,6 92,6 9,7% 10,9% Autres Europe 61,9 61,7 0,3% 2,1% 127,7 127,9 -0,2% 0,9% Autres pays d’Europe 115,7 111,9 3,4% 4,5% 229,2 220,5 4,0% 5,0% Amérique du Nord 181,8 144,5 25,8% 18,2% 361,0 278,1 29,8% 21,0% Asie 54,6 54,8 -0,4% -0,8% 105,0 94,3 11,4% 10,0% Autre Reste du Monde 61,7 56,7 8,8% 7,6% 109,6 103,3 6,2% 5,9% Reste du monde 116,3 111,5 4,3% 3,5% 214,6 197,5 8,7% 7,8% Chiffre d’affaires Groupe 632,4 554,2 14,1% 12,9% 1 229,6 1 064,5 15,5% 14,3% Les ventes dans les Principaux Pays d’Europe de l’Ouest ont atteint 424,7 millions d’euros, en hausse de 18,1% d’une année sur l’autre. Sur la période, les ventes dans les Principaux Pays d’Europe de l’Ouest représentent 34,5% des ventes totales du Groupe contre 34,6% en 2018. France – Les ventes ont atteint 168,8 millions d’euros, en hausse de 25,3% d’une année sur l’autre, tirées par le lancement de Cabometyx®, la croissance soutenue de Somatuline®, Decapeptyl® et Prontalgine®, ainsi que la contribution des ventes d’Onivyde® au partenaire d’Ipsen pour les territoires autres que les États-Unis depuis Septembre 2018. Allemagne – Les ventes ont atteint 94,6 millions d’euros, en hausse de 16,8% d’une année sur l’autre, tirées par les lancements de Cabometyx® en traitement de première ligne du carcinome cellulaire rénal et en traitement de deuxième ligne du carcinome hépatocellulaire ainsi que par la forte croissance à deux chiffres de Somatuline®. Italie – Les ventes ont atteint 60,0 millions d’euros, en hausse de 12.9% d’une année sur l’autre, principalement tirées par Cabometyx®, la croissance à deux chiffres de Somatuline® et la solide performance de Decapeptyl®. Espagne – Les ventes ont atteint 50,8 millions d’euros, en hausse de 15,4% d’une année sur l’autre, tirées par la contribution croissante de Cabometyx® et la forte croissance de Somatuline®. Royaume-Uni – Les ventes ont atteint 50,6 millions d’euros, en hausse de 7,9% d’une année sur l’autre, tirées par la forte performance de Somatuline® et Decapeptyl® et par la contribution de Cabometyx®. Les ventes dans les Autres Pays d’Europe ont atteint 229,2 millions d’euros, en hausse de 5,0% d’une année sur l’autre, tirées par le lancement de Cabometyx® dans certains pays et la forte croissance de Somatuline®. Sur la période, les ventes dans la région représentent 18,6% des ventes totales du Groupe contre 20,7% en 2018. Les ventes en Amérique du Nord ont atteint 361,0 millions d’euros, en hausse de 21,0% d’une année sur l’autre, tirées par une croissance forte et continue de la demande pour Somatuline®, Onivyde® et Dysport®, ainsi que par la contribution du lancement de Cabometyx® au Canada. Sur la période, les ventes en Amérique du Nord représentent 29,4% des ventes totales du Groupe contre 26,1% en 2018. Les ventes dans le Reste du Monde ont atteint 214,6 millions d’euros, en hausse de 7,8% d’une année sur l’autre, tirées par le lancement de Cabometyx® dans certains pays et par la bonne performance de Decapeptyl®, en partie compensées par des retards de fabrication en Algérie, ainsi que des ventes plus faibles de Smecta® en Chine. Sur la période, les ventes dans le Reste du Monde représentent 17,5% des ventes totales du Groupe contre 18,6% en 2018. Comparaison des résultats consolidés des activités des exercices 2019 et 2018 Les résultats des activités sont des indicateurs de performance. La réconciliation de ces indicateurs avec les rubriques IFRS est présentée en Annexe 4 « Passage du Résultat net consolidé IFRS au Résultat net consolidé des activités ». (en millions d'euros) 30 juin 2019 30 juin 2018 Variation en % % des ventes % des ventes Chiffre d’affaires 1 229,6 100% 1 064,5 100% 15,5% Autres produits de l’activité 63,3 5,1% 60,6 5,7% 4,4% Produits des activités ordinaires 1 292,9 105,1% 1 125,1 105,7% 14,9% Coût de revient des ventes (236,9) -19,3% (216,4) -20,3% 9,5% Frais commerciaux (399,7) -32,5% (380,8) -35,8% 5,0% Frais de recherche et développement (176,3) -14,3% (141,6) -13,3% 24,5% Frais généraux et administratifs (90,4) -7,4% (78,3) -7,4% 15,5% Autres produits opérationnels des activités 0,1 0,0% 14,6 1,4% N.A. Autres charges opérationnelles des activités (2,1) -0,2% (0,2) 0,0% N.A. Résultat Opérationnel des activités 387,5 31,5% 322,5 30,3% 20,1% Coût de l’endettement financier net (11,7) -0,9% (3,1) -0,3% 277,2% Autres produits et charges financiers (7,1) -0,6% (10,1) -1,0% -29,9% Impôt sur le résultat des activités (87,1) -7,1% (72,8) -6,8% 19,6% Quote-part dans le résultat des entités mises en équivalence 1,4 0,1% 0,6 0,1% 114,0% Résultat net consolidé des activités 283,0 23,0% 237,1 22,3% 19,3% - dont part attribuable aux actionnaires d'Ipsen S.A. 282,5 23,0% 237,3 22,3% 19,1% - dont part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 0,5 0,0% (0,2) 0,0% N.A. Résultat net des activités dilué par action – part

attribuable aux actionnaires d’Ipsen S.A. (en euro) 3,38 2,86 18,5% Réconciliation du Résultat net des activités avec le Résultat net consolidé IFRS Résultat net consolidé des activités 283,0 237,1 Amortissements des immobilisations incorporelles (hors logiciels) (30,0) (24,2) Autres produits et charges opérationnels (13,8) (4,0) Coûts liés à des restructurations (6,6) (11,6) Pertes de valeur - - Autres (12,0) 0,1 Résultat net consolidé IFRS 220,6 197,3 Résultat net IFRS dilué par action – part attribuable aux actionnaires d’Ipsen S.A. (en euro) 2,64 2,38 ■ Chiffre d’affaires A fin juin 2019, les ventes consolidées du Groupe ont atteint 1 229,6 millions d’euros, en hausse de 15,5% d’une année sur l’autre, soit une hausse de 14,3% hors effets de change et variations de périmètre de consolidation. ■ Autres produits de l’activité Les autres produits de l’activité se sont élevés à 63,3 millions d’euros pour le premier semestre 2019, en augmentation de 4,4% par rapport à fin juin 2018, où ils avaient atteint 60,6 millions d’euros. Cette variation provient de l’augmentation des redevances perçues de la part des partenaires, principalement Galderma sur Dysport® et Servier sur Onivyde®, et malgré la baisse des royalties reçues de Menarini sur Adenuric®. ■ Coût de revient des ventes Le coût de revient des ventes s’est élevé à 236,9 millions d’euros à fin juin 2019, représentant 19,3% du chiffre d’affaires, à comparer à 216,4 millions d’euros, soit 20,3% du chiffre d’affaires à fin juin 2018. L’effet favorable de la croissance de l’activité de Médecine de Spécialité sur le mix produit, continuant à diminuer le ratio de coût de revient des ventes, a été partiellement compensé par l’augmentation des redevances payées aux partenaires. ■ Frais commerciaux Au premier semestre 2019, les frais commerciaux ont représenté 399,7 millions d’euros, en augmentation de 5,0% par rapport à la même période en 2018. L’augmentation reflète les investissements commerciaux mis en place pour accompagner la croissance de Cabometyx® en Europe, de Somatuline® aux Etats-Unis et en Europe et d’Onivyde® aux Etats-Unis. Les frais commerciaux ont représenté 32.5% du chiffre d’affaires, en diminution de plus de 3 points d’une année sur l’autre. ■ Frais de recherche et développement Au premier semestre 2019, les frais de recherche et développement ont atteint 176,3 millions d’euros, à comparer à 141,6 millions d’euros à fin juin 2018. Le Groupe a continué à investir en recherche et développement en Oncologie, en particulier sur Cabometyx®, Onivyde® et sur les programmes de radiothérapie systémique (SRT), et dans les Neurosciences, principalement dans la gestion du cycle de vie de Dysport® et les programmes de toxines nouvelle génération, mais aussi en Maladies Rares avec l’acquisition de Clementia Pharmaceuticals en avril 2019. ■ Frais généraux et administratifs Les frais généraux et administratifs se sont élevés à 90,4 millions d’euros à fin juin 2019, à comparer à 78,3 millions d’euros à fin juin 2018, stable en ratio des ventes d’une année sur l’autre. L’augmentation résulte principalement du renforcement des fonctions centrales pour accompagner la croissance globale d’Ipsen et de dépenses additionnelles de Clementia. ■ Autres produits et charges opérationnels des activités Au premier semestre 2019, les autres produits et charges des activités ont représenté une charge de 2,0 millions d’euros à comparer à un produit de 14,4 millions d’euros au premier semestre 2018, provenant essentiellement de l’impact des couvertures de change. ■ Résultat Opérationnel des activités Le Résultat Opérationnel des activités s’est élevé à 387,5 millions d’euros au premier semestre 2019, soit 31,5% du chiffre d’affaires à comparer à 322,5 millions d’euros à fin juin 2018, soit 30,3% du chiffre d’affaires, représentant une croissance de 20,1% et une amélioration de la rentabilité de 1,2 point. ■ Coût de l’endettement financier net et autres éléments financiers A fin juin 2019, le résultat financier du Groupe a représenté une charge de 18,8 millions d’euros contre une charge de 13,2 millions d’euros au premier semestre 2018. Le coût de l’endettement financier net a augmenté de 8,6 millions d’euros, principalement en raison du coût de financement de l’acquisition de Clementia et des impacts liés à la norme IFRS16 – Contrats de location mise en place depuis le 1er janvier 2019. Les autres produits et charges financiers ont diminué de 3,0 millions d’euros au premier semestre 2019, notamment du fait de dividendes reçus des investissements du Groupe. ■ Impôt sur le résultat des activités A fin juin 2019, la charge d’impôt sur le résultat des activités de 87,1 millions d’euros correspond à un taux effectif d’impôt des activités de 23,6% du résultat avant impôt des activités en ligne avec le taux à fin juin 2018. ■ Résultat net consolidé des activités Pour le premier semestre 2019, le Résultat net consolidé des activités a augmenté de 19,3% pour s’élever à 283,0 millions d’euros, dont une part attribuable aux actionnaires d’Ipsen S.A. de 282,5 millions d’euros. Pour comparaison, le Résultat net consolidé des activités s’est établi à 237,1 millions d’euros à fin juin 2018, dont une part attribuable aux actionnaires d’Ipsen S.A. de 237,3 millions d’euros. ■ Résultat net des activités par action A fin juin 2019, le Résultat net des activités dilué par action s’élève à 3,38 euros, en augmentation de 18,5% par rapport à 2,86 euros à fin juin 2018. Passage des indicateurs financiers des activités aux rubriques IFRS Le passage des agrégats IFRS juin 2018 / juin 2019 aux indicateurs financiers des activités est présenté en Annexe 4. A fin juin 2019, les principaux éléments de réconciliation entre le Résultat net des activités et le Résultat net consolidé IFRS sont : ■ Amortissements des immobilisations incorporelles (hors logiciels) Les amortissements des immobilisations incorporelles (hors logiciels) se sont élevés à 41,0 millions d’euros avant impôt au premier semestre 2019 contre 33,1 millions d’euros avant impôt à fin juin 2018. Cette augmentation provient essentiellement de l’amortissement des actifs incorporels liés à Cabometyx®. ■ Autres produits et charges opérationnels et coûts liés à des restructurations Au premier semestre 2019, les autres produits et charges opérationnels ont représenté une charge de 19,7 millions d’euros avant impôt principalement liée aux coûts d’intégration de Clementia et à l’impact des programmes de transformation du Groupe. Les coûts liés à des restructurations ont représenté une charge de 9,0 millions d’euros avant impôt, principalement affectée par les coûts de relocalisation des filiales commerciales américaine et allemande. Au premier semestre 2018, les autres produits et charges opérationnels avaient représenté une charge de 3,7 millions d’euros et les coûts liés à des restructurations avaient représenté une charge de 16,0 millions d’euros, principalement liés à l’arrêt d’études de R&D, à l’impact des programmes de transformation du Groupe, et aux coûts liés à la relocalisation de la filiale commerciale américaine. ■ Pertes de valeur A fin juin 2019, aucune perte ou reprise de perte de valeur n’a été constatée. ■ Autres A fin juin 2019, les Autres éléments ont représenté une charge de 12,0 millions d’euros, contre un produit de 0,1 million d’euros un an auparavant. Cette évolution inclut une perte de 16,1 millions d‘euros au titre de la réévaluation des paiements conditionnels enregistrés dans le cadre de l’acquisition de l’actif incorporel Onivyde® suite à la publication récente de résultats positifs concernant les développements en cours sur Onivyde® et la révision des probabilités de succès des indications ainsi que le calendrier d’occurrence attendu des différents évènements. Les Autres éléments incluent également l’impact des activités abandonnées pour un profit de 4,1 millions d’euros. Ainsi, les indicateurs IFRS se présentent comme suit : ■ Résultat Opérationnel A fin juin 2019, le Résultat Opérationnel s’est élevé à 317,8 millions d’euros, contre 269,7 millions d’euros à fin juin 2018, correspondant à une marge opérationnelle de 25,8%, en hausse de 0,5 point par rapport au premier semestre 2018. ■ Résultat net consolidé Le Résultat net consolidé s’est élevé à 220,6 millions d’euros au 30 juin 2019, contre 197,3 millions d’euros au 30 juin 2018, en hausse de 11,8% par rapport au premier semestre 2018. ■ Résultat net par action Le Résultat net dilué par action a atteint 2,64 euros à fin juin 2019, contre 2,38 euros à fin juin 2018. Secteurs opérationnels : répartition du Résultat Opérationnel des activités par domaines thérapeutiques L'information sectorielle est présentée autour des deux secteurs opérationnels du Groupe que sont la Médecine de Spécialité et la Santé Familiale. L'ensemble des coûts alloués à ces deux segments est présenté dans les indicateurs. Seuls les frais centraux partagés et les effets des couvertures de change ne sont pas alloués entre ces deux segments. L’indicateur de performance du Groupe est le Résultat Opérationnel des activités. Cet indicateur est utilisé par le Groupe pour évaluer la performance des opérationnels et allouer les ressources. Le tableau ci-dessous présente l’analyse par domaines thérapeutiques du Chiffre d’affaires, des Produits des activités ordinaires et du Résultat Opérationnel des activités pour les premiers semestres 2019 et 2018 : 30 juin 2019 30 juin 2018 Variation (en millions d'euros) % Médecine de spécialité Chiffre d'affaires 1 100,0 920,2 179,8 19,5% Produits des activités ordinaires 1 137,2 950,5 186,7 19,6% Résultat Opérationnel des Activités 447,6 356,3 91,3 25,6% % du CA 40,7% 38,7% Santé familiale Chiffre d'affaires 129,6 144,3 (14,7) -10,2% Produits des activités ordinaires 155,7 174,6 (18,9) -10,8% Résultat Opérationnel des Activités 34,3 41,8 (7,5) -17,9% % du CA 26,5% 29,0% Total non alloué Résultat Opérationnel des Activités (94,5) (75,6) (18,9) 25,0% Total Groupe Chiffre d'affaires 1 229,6 1 064,5 165,1 15,5% Produits des activités ordinaires 1 292,9 1 125,1 167,7 14,9% Résultat Opérationnel des Activités 387,5 322,5 65,0 20,1% % du CA 31,5% 30,3% Les ventes de Médecine de Spécialité ont atteint 1 100,0 millions d’euros à fin juin 2019, en hausse de 19,5% par rapport au premier semestre 2018 (soit 16,9% à taux de change constants), atteignant 89,5% des ventes totales du Groupe, contre 86,4 % un an plus tôt. Le Résultat Opérationnel des activités de la Médecine de Spécialité s’est établi à 447,6 millions d’euros, soit 40,7% du chiffre d’affaires, à comparer à 356,3 millions d’euros sur la même période en 2018, représentant 38,7 % du chiffre d’affaires. Cette amélioration reflète la poursuite de la croissance des ventes de Somatuline® aux États-Unis et en Europe, ainsi que les ventes de Cabometyx® et Onivyde® et la performance de Dysport®, associées à l’accroissement des investissements commerciaux et de recherche et développement dont Clementia. A fin juin 2019, le chiffre d’affaires des produits de Santé Familiale a atteint à 129,6 millions d’euros, en diminution de 10,2% d’une année sur l’autre soit -3,7% à taux de change constants et ajusté de l’impact des filiales entrant dans le cadre du partenariat avec le Groupe Schwabe désormais consolidées selon la méthode de la mise en équivalence. Le Résultat Opérationnel des activités de la Santé Familiale s’est établi à 34,3 millions d’euros au premier semestre 2019, soit 26,5 % du chiffre d’affaires à comparer à 29,0 % au 30 juin 2018, reflétant la baisse des ventes et les investissements commerciaux réalisés pour supporter la stratégie OTx. Le Résultat Opérationnel des activités non alloué a représenté une charge de 94,5 millions d'euros à fin juin 2019, à comparer à une charge de 75,6 millions d'euros enregistrée l’année précédente. Cette évolution provient principalement de l’impact des effets des couvertures de change et du renforcement des fonctions centrales. Trésorerie nette et financement L’application de la norme IFRS16 – Contrats de location a conduit à une augmentation des passifs financiers de 188,2 millions d’euros au 1er janvier 2019 portant la dette nette d’ouverture à (430,7) millions d’euros. Le Groupe a augmenté sa dette de 1 068,8 millions d’euros sur le premier semestre incluant l’acquisition de Clementia. La dette nette s’élève ainsi à 1 499,5 millions d’euros. ■ Analyse du tableau de flux de trésorerie nette consolidés (en millions d'euros) 30 juin 2019 30 juin 2018 Trésorerie / (dette financière) nette à l'ouverture (*) (430,7) (463,3) Résultat Opérationnel des activités 387,5 322,5 Eléments non cash 36,0 14,2 Variation du BFR opérationnel (102,0) (50,2) Autres variations de BFR (26,8) (1,5) Investissements opérationnels nets (hors milestones) (96,3) (47,8) Dividendes reçus des entités mises en équivalence 0,9 0,9 Cash Flow Opérationnel 199,2 238,2 Autres produits et charges opérationnels non courants et charges de restructuration (cash) (33,9) (0,6) Résultat financier (cash) (18,7) (9,0) Impôts exigibles (P&L, hors provisions pour risque fiscal) (53,2) (72,8) Autres flux opérationnels 7,6 8,7 Cash-flow libre 101,0 164,5 Dividendes versés (83,5) (83,2) Investissements nets (acquisitions et milestones) (1 058,2) (42,8) Programmes de rachat d'actions (4,0) (4,4) Impact du change sur l'endettement net 3,7 (6,2) Autres (activités destinées à être cédées / abandonnées) (27,8) (2,5) Paiements aux actionnaires et opérations de croissance externe (1 169,8) (139,2) VARIATION DE LA TRESORERIE / (DETTE FINANCIERE) NETTE (1 068,8) 25,3 Trésorerie / (dette financière) nette à la clôture (1 499,5) (438,0) (*) dont 188,2 millions d’euros au titre de la mise en place de la norme IFRS16 – Contrats de location au 1er janvier 2019 ■ Cash-Flow Opérationnel Le Cash-Flow Opérationnel s’établit à 199,2 millions d’euros à fin juin 2019, en diminution de 39,0 millions d’euros (-16,4%) par rapport à fin juin 2018, en raison de l’amélioration du Résultat Opérationnel des activités (+65,0 millions d’euros) compensée en totalité par l’augmentation du besoin en fonds de roulement et les investissements opérationnels. A fin juin 2019, les éléments non cash ont augmenté de 36,0 millions d’euros, en comparaison d’une augmentation de 14,2 millions d’euros à fin juin 2018, dont 14,9 millions d’euros au titre de la norme IFRS16 – Contrats de location mise en place au 1er janvier 2019. Le besoin en fonds de roulement opérationnel a augmenté de 102,0 millions d’euros au premier semestre 2019, contre une augmentation de 50,2 millions d’euros au premier semestre 2018. L’augmentation au 30 juin 2019 s’explique notamment par les éléments suivants : L’augmentation des stocks pour 11,4 millions d’euros pour accompagner l’évolution de l’activité ;

L’augmentation des créances clients de 88,8 millions d’euros, en lien avec l’échelonnement des ventes et impacté par l’allongement des délais de paiement dans certains pays ;

La diminution des dettes fournisseurs de 1,9 millions d’euros au 30 juin 2019, à comparer à une augmentation de 4,8 millions d’euros au 30 juin 2018. A fin juin 2019, les autres variations de BFR augmentent de 26,8 millions d’euros, reflétant principalement le paiement des rémunérations variables sur le premier semestre compensé par l’augmentation des dettes d’impôts. Les investissements opérationnels s’établissent à 96,3 millions d’euros au premier semestre 2019, dont 6,0 millions d’euros au titre de la mise en place d’IFRS16 – Contrats de location, à comparer à 47,8 millions d’euros en 2018, et correspondent principalement à des investissements sur les sites industriels du Groupe au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France nécessaires à l’accroissement des capacités de production, et à des investissements dans l'informatique et le digital. ■ Cash-Flow libre Le Cash-Flow libre s’est élevé à 101,0 millions d’euros à fin juin 2019, en diminution de 63,5 millions d’euros par rapport à 2018, en lien avec un moindre Cash-Flow Opérationnel associé à l’augmentation des Autres charges opérationnelles non courantes, des coûts liés à des restructurations et des impôts courants. Les Autres produits et charges opérationnels non courants et charges de restructuration se sont élevés à 33,9 millions d’euros et comprennent principalement les coûts d’intégration liés à l’acquisition de Clementia, ainsi que les décaissements relatifs aux coûts de relocalisation des filiales commerciales américaine et allemande et aux programmes de transformation du Groupe. Les décaissements de charges financières de 18,7 millions d’euros au premier semestre 2019, en augmentation de 9,7 millions d’euros par rapport à fin juin 2018, s’expliquent essentiellement par les coûts de financement liés à l’acquisition de Clementia et par le coût des instruments de couverture. L’évolution de l’impôt exigible provient principalement du recul du Résultat Opérationnel associé à l’augmentation des charges financières. ■ Paiements aux actionnaires et opérations de croissance externe Les dividendes versés aux actionnaires d’Ipsen S.A se sont élevés à 83,2 millions d’euros au 30 juin 2019. Les investissements nets, d’un montant de 1 058 millions d’euros, incluent l’acquisition de Clementia pour 986 millions d’euros (y inclus frais de transaction) et des paiements d’étape additionnels à Exelixis pour 53 millions d’euros et à MD Anderson pour 13 millions d’euros. A fin juin 2018, les investissements nets se sont élevés à 43 millions d’euros, incluant des paiements d’étape additionnels à Exelixis pour 29 millions d’euros, la prise de participation dans Arix Bioscience pour 17 millions d’euros et le paiement final relatif à l’acquisition d’Akkadeas Pharma pour 8 millions d‘euros, partiellement compensés par le paiement d’étape reçu de Servier pour Onivyde® pour 21 millions d’euros. La ligne Autres comprend l’impact négatif de (32,7) millions d’euros sur la dette nette de la réévaluation des paiements conditionnels enregistrés dans le cadre de l’acquisition de l’actif incorporel Onivyde® suite à la publication récente de résultats positifs concernant les développements en cours sur Onivyde® et la révision des probabilités de succès des indications ainsi que le calendrier d’occurrence attendu des différents évènements. Passage de la trésorerie à la trésorerie nette La mise en place, au 1er janvier 2019, de la norme IFRS16 - Contrats de location a conduit le Groupe à constater une augmentation de 151,2 millions d’euros des Autres passifs financiers non courants et de 29,6 millions d’euros des Autres passifs financiers courants au 30 juin 2019. (en millions d'euros) 30 juin 2019 30 juin 2018 Actifs financiers courants (instruments dérivés sur opérations financières) 0,5 0,4 Trésorerie à la clôture 181,0 344,9 Emprunts obligataires (298,2) (297,7) Autres passifs financiers (hors instruments dérivés) (**) (430,8) (83,2) Passifs financiers non courants (728,9) (380,9) Emprunts bancaires (796,2) (4,1) Passifs financiers (hors instruments dérivés) (**) (155,8) (398,3) Passifs financiers courants (952,1) (402,4) Endettement (1 681,0) (783,3) Trésorerie nette (*) (1 499,5) (438,0) (*) Trésorerie / (dette financière) nette : instruments dérivés comptabilisés en actifs financiers et liés à des opérations financières, trésorerie et équivalents de trésorerie, sous déduction des concours et emprunts bancaires et autres passifs financiers, et à l’exclusion des instruments financiers dérivés sur les opérations commerciales. (**) Les Passifs financiers excluent principalement les instruments dérivés liés à des opérations commerciales à hauteur de 14,9 millions d’euros à fin juin 2019 à comparer à 15,5 millions d’euros un an auparavant. ■ Analyse de la trésorerie du Groupe Le 16 juin 2016, la société Ipsen S.A. a procédé au placement d’un emprunt obligataire public à 7 ans non assorti de suretés pour un montant de 300 millions d’euros dont le coupon annuel est de 1,875%. Le programme d’émission de billets de trésorerie (NEU CP - Negotiable EUropean Commercial Paper) d’Ipsen S.A. de 600 millions d’euros était utilisé à hauteur de 104 millions d’euros au 30 juin 2019. Ipsen S.A. a procédé au refinancement de son crédit syndiqué et de ses lignes bilatérales existantes. Le nouveau crédit syndiqué, d’un montant de 1 500 millions d’euros, a une maturité de cinq ans et comprend deux options d’extension d’un an. Dans le cadre de ce nouveau crédit syndiqué, le Groupe doit respecter le ratio Dette nette / EBITDA inférieur à 3,5 fois à chaque clôture publiée et le crédit inclut des indicateurs spécifiques liés au RSE (Responsabilité Sociale d’entreprise), évalués chaque année. Les financements précédents ont pris fin le 28 juin 2019. Au 30 juin 2019, le financement était utilisé à hauteur de 795 millions d‘euros et le Groupe respectait le ratio de covenant. ■ Impact de la norme IFRS 16 L’application d’IFRS16 a conduit à une hausse des actifs corporels de 169,4 millions d’euros et des passifs financiers de 188,2 millions d’euros au 1er janvier 2019. L’impact sur le Résultat Opérationnel s’est élevé à un profit de 0,7 million d’euros au 30 juin 2019 ; l’impact sur le Résultat net consolidé s’est, quant à lui, élevé à une perte de 2,3 millions d’euros. ANNEXES ■ Annexe 1 - Compte de résultat consolidé (en millions d'euros) 30 juin 2019 30 juin 2018 Chiffre d’affaires 1 229,6 1 064,5 Autres produits de l’activité 63,3 60,6 Produits des activités ordinaires 1 292,9 1 125,1 Coût de revient des ventes (236,9) (216,4) Frais commerciaux (399,7) (380,8) Frais de recherche et développement (176,3) (141,6) Frais généraux et administratifs (90,4) (78,3) Autres produits opérationnels 9,9 31,1 Autres charges opérationnelles (72,6) (53,5) Coûts liés à des restructurations (9,0) (16,0) Pertes de valeur - - Résultat Opérationnel 317,8 269,7 Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 0,8 1,1 Coût de l’endettement financier brut (12,5) (4,2) Coût de l’endettement financier net (11,7) (3,1) Autres produits et charges financiers (23,2) (10,1) Impôt sur le résultat (67,9) (59,8) Quote-part dans le résultat des entités mises en équivalence 1,4 0,6 Résultat des activités poursuivies 216,4 197,3 Résultat des activités abandonnées 4,1 0,1 Résultat consolidé 220,6 197,3 - dont part attribuable aux actionnaires d’Ipsen S.A. 220,1 197,5 - dont part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 0,5 (0,2) Résultat de base par action des activités poursuivies (en euro) 2,60 2,39 Résultat dilué par action des activités poursuivies (en euro) 2,59 2,38 Résultat de base par action des activités abandonnées (en euro) 0,05 0,00 Résultat dilué par action des activités abandonnées (en euro) 0,05 0,00 Résultat de base par action (en euro) 2,65 2,39 Résultat dilué par action (en euro) 2,64 2,38 ■ Annexe 2 - Bilan consolidé avant affectation du résultat (en millions d'euros) 30 juin 2019 31 décembre 2018 ACTIF Goodwill 622,5 395,6 Autres immobilisations incorporelles 1 949,7 1 011,9 Immobilisations corporelles 664,7 474,5 Titres de participation 67,3 65,2 Participations dans des entreprises mises en équivalence 15,2 15,5 Actifs financiers non courants 88,6 92,9 Actifs d'impôts différés 168,5 131,9 Autres actifs non courants 6,7 4,4 Total des actifs non courants 3 583,2 2 191,8 Stocks 197,2 198,5 Clients et comptes rattachés 549,5 463,0 Actifs d'impôts exigibles 52,6 47,7 Actifs financiers courants 53,3 5,5 Autres actifs courants 155,6 126,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie 213,2 344,5 Total des actifs courants 1 221,4 1 185,6 TOTAL DE L'ACTIF 4 804,6 3 377,4 PASSIF Capital social 83,8 83,8 Primes et réserves consolidées 1 670,9 1 366,0 Résultat net de l'exercice 220,1 389,5 Ecarts de conversion 6,5 1,8 Capitaux propres - attribuables aux actionnaires d'Ipsen S.A. 1 981,3 1 841,1 Participations ne donnant pas le contrôle 2,0 2,3 Total des capitaux propres 1 983,3 1 843,4 Provisions pour engagements envers les salariés 68,2 63,8 Provisions non courantes 33,8 44,5 Passifs financiers non courants 728,9 386,0 Passifs d'impôts différés 273,4 19,7 Autres passifs non courants 47,1 61,0 Total des passifs non courants 1 151,5 574,9 Provisions courantes 9,6 21,1 Passifs financiers courants 968,6 184,2 Fournisseurs et comptes rattachés 394,2 379,8 Passifs d'impôts exigibles 19,2 11,4 Autres passifs courants 246,0 329,0 Concours bancaires 32,2 33,6 Total des passifs courants 1 669,8 959,2 TOTAL DU PASSIF 4 804,6 3 377,4 ■ Annexe 3 - Tableau des flux de trésorerie ■ Annexe 3.1 - Tableau des flux de trésorerie consolidés (en millions d'euros) 30 juin 2019 30 juin 2018 Résultat net consolidé 220,6 197,3 Quote-part du résultat des entreprises mises en équivalence avant pertes de valeur 3,2 0,3 Résultat net avant quote-part des entreprises mises en équivalence 223,8 197,6 Charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l’activité : - Amortissements, provisions 65,0 77,6 - Pertes de valeur incluses dans le résultat opérationnel et le résultat financier - - - Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés 7,2 1,9 - Résultat des cessions d’actifs immobilisés 0,8 0,6 - Écart de conversion (1,8) 1,1 - Variation des impôts différés 14,7 (12,6) - Charges liées aux paiements sur base d’actions 7,8 5,7 - Autres éléments sans incidence sur la trésorerie 17,5 0,7 Marge brute d’autofinancement avant variation du besoin en fonds de roulement 335,0 272,4 - (Augmentation) / diminution des stocks (11,4) (20,3) - (Augmentation) / diminution des créances clients et comptes rattachés (88,8) (34,7) - Augmentation / (diminution) des dettes fournisseurs et comptes rattachés (1,9) 4,8 - Variation nette de la dette d’impôt sur les résultats 5,4 45,6 - Variation nette des autres actifs et passifs liés à l’activité (45,7) (58,9) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (142,2) (63,4) FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ A L’ACTIVITÉ 192,7 209,0 Acquisition d’immobilisations corporelles (76,0) (35,2) Acquisition d’immobilisations incorporelles (23,2) (67,5) Produits des cessions d’actifs corporels et incorporels 0,3 2,8 Acquisitions de titres de participation non consolidés - (22,1) Versements aux actifs de régimes (0,6) (0,8) Incidence des variations de périmètre (817,2) (7,4) Dépôts versés - (0,5) Variation du besoin en fonds de roulement lié aux opérations d’investissement (64,0) 20,6 Flux d’investissement - divers (10,1) 20,5 FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT (990,8) (89,6) Émission d’emprunts à long terme 8,1 1,1 Remboursement d’emprunts à long terme (1,3) (25,1) Variation nette des crédits à court terme 743,9 119,1 Augmentation de capital 0,3 2,4 Titres d'autocontrôle (3,4) 2,0 Dividendes versés par Ipsen S.A. (83,2) (83,0) Dividendes versés par les filiales aux participations ne donnant pas le contrôle (0,3) (0,2) Variation du besoin en fonds de roulement lié aux opérations de financement (1,5) (3,0) FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT 662,5 13,3 VARIATION DE LA TRESORERIE (135,6) 132,7 Trésorerie à l’ouverture 310,9 209,3 Incidence des variations du cours des devises 5,6 2,9 Trésorerie à la clôture 181,0 344,9 ■ Annexe 3.2 - Tableau des flux de trésorerie nette consolidés (en millions d'euros) 30 juin 2019 30 juin 2018 Trésorerie / (dette financière) nette à l'ouverture (430,7) (463,3) RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 387,5 322,5 Eléments non cash 36,0 14,2 (Augmentation) / diminution des stocks (11,4) (20,3) (Augmentation) / diminution des créances clients et comptes rattachés (88,8) (34,7) Augmentation / (diminution) des dettes fournisseurs et comptes rattachés (1,9) 4,8 Variation du BFR opérationnel (102,0) (50,2) Variation des dettes et créances d'IS (y.c. intégration fiscale) 5,4 45,6 Variation des autres actifs et passifs d'exploitation (hors milestones reçus) (32,3) (47,1) Autres variations du BFR (26,8) (1,5) Acquisition d'immobilisations corporelles (76,0) (35,2) Acquisition d'immobilisations incorporelles (hors milestones) (10,4) (8,9) Produits des cessions d'actifs corporels et incorporels 0,3 2,8 Variation du besoin en fonds de roulement lié aux opérations d'investissement (10,2) (6,5) Investissements opérationnels nets (hors milestones) (96,3) (47,8) Dividendes reçus des entités mises en équivalence 0,9 0,9 Cash Flow Opérationnel 199,2 238,2 Autres produits et charges opérationnels non courants et charges de restructuration (cash) (33,9) (0,6) Résultat financier (cash) (18,7) (9,0) Impôts exigibles (P&L, hors provisions pour risques fiscaux) (53,2) (72,8) Autres flux opérationnels 7,6 8,7 Cash-flow libre 101,0 164,5 Dividendes versés (y.c. minoritaires) (83,5) (83,2) Acquisitions de titres de participation non consolidés (1) (0,1) (22,1) Acquisitions d'autres actifs financiers (3,3) - Incidence des variations du périmètre (2) (984,7) (8,0) Milestones payés (3) (70,0) (31,6) Milestones reçus (4) - 20,6 Autres opérations de business development - (1,8) Investissements nets (BD et milestones) (1 058,2) (42,8) Programmes de rachats d'actions (4,0) (4,4) Impact du change sur l'endettement net 3,7 (6,2) Autres (activités destinées à être cédées / abandonnées) (27,8) (2,5) Paiements aux actionnaires et opérations de croissance externe (1 169,8) (139,2) VARIATION DE LA TRESORERIE / (DETTE FINANCIERE) NETTE (1 068,8) 25,3 Trésorerie / (dette financière) nette à la clôture (1 499,5) (438,0) (1) Les acquisitions de titres de participation non consolidés reflètent principalement des investissements dans des fonds d’innovation externe. (2) L’incidence des variations du périmètre reflète principalement l’acquisition de Clementia. (3) Les milestones payés correspondent aux paiements soumis à des conditions définies dans les contrats de partenariat du Groupe, dont 53 millions d’euros de paiements à Exelixis et 13 millions d’euros à MD Anderson au premier semestre 2019. Ces montants sont enregistrés en augmentation des immobilisations incorporelles dans le bilan consolidé. Dans le tableau des flux de trésorerie consolidés, ces opérations sont présentées sur la ligne « Acquisition d'immobilisations incorporelles » (voir Annexe 4.1). (4) Les milestones reçus correspondent à des montants encaissés auprès des partenaires d'Ipsen. Aucun milestone n’a été reçu au premier semestre 2019. Les milestones reçus d’un montant de 21 millions d’euros au 30 juin 2018 concernaient un paiement d’étape reçu de Servier dans le cadre de l’acquisition d’Onivyde® réalisée en 2017. Dans le bilan consolidé, les milestones à recevoir de Servier sont enregistrés en « Actifs financiers courants » et en « Actifs financiers non courants » selon leur date d’encaissement prévue. Dans le tableau des flux de trésorerie consolidés, les milestones reçus de Shire sont inclus dans la ligne « Flux d’investissement - divers » (voir Annexe 3.1). ■ Annexe 4 - Passages du Résultat net consolidé IFRS au Résultat net consolidé des activités IFRS ACTIVITES (en millions d'euros) 30 juin 2019 Amortissements des immobilisations incorporelles (hors logiciels) Autres produits et charges opérationnels Coûts liés à des restructurations Pertes de valeur Autres 30 juin 2019 Chiffre d'affaires 1 229,6 1 229,6 Autres produits de l'activité 63,3 63,3 Produits des activités ordinaires 1 292,9 - - - - - 1 292,9 Coût de revient des ventes (236,9) (236,9) Frais commerciaux (399,7) (399,7) Frais de recherche et développement (176,3) (176,3) Frais généraux et administratifs (90,4) (90,4) Autres produits opérationnels 9,9 (9,8) 0,1 Autres charges opérationnelles (72,6) 41,0 29,5 (2,1) Coûts liés à des restructurations (9,0) 9,0 - Pertes de valeur - - - Résultat Opérationnel 317,8 41,0 19,7 9,0 - - 387,5 Coût de l'endettement financier net (11,7) (11,7) Autres produits et charges financiers (23,2) 16,1 (7,1) Impôt sur le résultat (67,9) (11,0) (5,9) (2,4) - - (87,1) Quote-part dans le résultat des entités mises en équivalence 1,4 1,4 Résultat des activités poursuivies 216,4 30,0 13,8 6,6 - 16,1 283,0 Résultat des activités abandonnées 4,1 (4,1) - Résultat net consolidé 220,6 30,0 13,8 6,6 - 12,0 283,0 - dont part attribuable aux actionnaires d'Ipsen S.A. 220,1 30,0 13,8 6,6 - 12,0 282,5 - dont part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 0,5 0,5 Résultat dilué par action - part attribuable aux actionnaires d’Ipsen S.A. (en euro) 2,64 0,36 0,17 0,08 - 0,14 3,38 Les différents éléments retraités dans le passage du Résultat net consolidé des activités au Résultat net consolidé IFRS sont commentés dans le paragraphe « Passage des indicateurs financiers des activités aux rubriques IFRS ». IFRS ACTIVITES (en millions d'euros) 30 juin 2018 Amortissements des immobilisations incorporelles (hors logiciels) Autres produits et charges opérationnels Coûts liés à des restructurations Pertes de valeur Autres 30 juin 2018 Chiffre d’affaires 1 064,5 1 064,5 Autres produits de l’activité 60,6 60,6 Produits des activités ordinaires 1 125,1 - - - - - 1 125,1 Coût de revient des ventes (216,4) (216,4) Frais commerciaux (380,8) (380,8) Frais de recherche et développement (141,6) (141,6) Frais généraux et administratifs (78,3) (78,3) Autres produits opérationnels 31,1 (16,5) 14,6 Autres charges opérationnelles (53,5) 33,1 20,2 (0,2) Coûts liés à des restructurations (16,0) 16,0 - Pertes de valeur - - Résultat Opérationnel 269,7 33,1 3,7 16,0 - - 322,5 Coût de l’endettement financier net (3,1) (3,1) Autres produits et charges financiers (10,1) (10,1) Impôt sur le résultat (59,8) (8,9) 0,3 (4,4) (72,8) Quote-part dans le résultat des entités mises en équivalence 0,6 0,6 Résultat des activités poursuivies 197,3 24,2 4,0 11,6 - - 237,1 Résultat des activités abandonnées 0,1 (0,1) - Résultat net consolidé 197,3 24,2 4,0 11,6 - (0,1) 237,1 - dont part attribuable aux actionnaires d'Ipsen S.A. 197,5 24,2 4,0 11,6 (0,1) 237,3 - dont part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle (0,2) (0,2) Résultat dilué par action - part attribuable aux actionnaires d’Ipsen S.A. (en euro) 2,38 0,29 0,05 0,14 0,00 2,86 Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190724005879/fr/

© Business Wire 2019 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités "Sociétés" 07:20 Bénéfice net en chute libre pour ABB au 2e trimestre AW 07:20 BANQUE CLER : un bénéfice semestriel au niveau de l'an dernier TE 07:15 SCHNEIDER ELECTRIC : > 25/07/2019 - Le Schneider Sustainability Impact 2018-2020 dépasse son objectif de 6/10 au premier semestre 2019 et atteint 6,78/10 PU 07:11 SCOR : annonce la publication de son rapport financier semestriel au 30 juin 2019 GL 07:09 BOURSE DE PARIS : "Super Mario" entre en piste 07:06 RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019 : SCOR enregistre une performance solide au premier semestre 2019 et conclut avec succès son plan stratégique « Vision in Action » GL 07:05 Mikron accroît son chiffre d'affaires et son EBIT TE 07:05 [Emmi] - Emmi renforce son réseau de desserts en Italie TE 07:05 PASSAT : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 : 17,06 M EUR (+14,4%) AN 07:02 DASSAULT SYSTEMES : Systèmes et SATS créent la toute première cuisine virtuelle destinée à l'optimisation des services de restauration en vol GL