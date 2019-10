Ipsen : et Blueprint Medicines annoncent un accord exclusif de licence pour le développement et la commercialisation de BLU-782 dans le traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP)

-- Ipsen agrandit son portefeuille en Maladies Rares grâce à BLU-782, un inhibiteur hautement sélectif du récepteur ALK2 en développement clinique, pour le traitement de la FOP --

-- Ipsen accélérera le développement international de BLU-782 grâce à son expertise clinique dans les maladies rares et ses infrastructures mondiales --

-- Blueprint Medicines est éligible au versement de 535 millions de dollars (25 millions de dollars de paiement initial et jusqu’à 510 millions de dollars de paiement liés à l’atteinte d’étapes de développement, réglementaires et de commercialisation), d’autres paiements et un pourcentage de redevances progressives –

Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY), via sa filiale Clementia Pharmaceuticals et Blueprint Medicines Corporation (NASDAQ : BPMC), ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord de licence exclusif mondial pour le développement et la commercialisation de BLU-782. Ce médicament expérimental administré par voie orale est une molécule inhibitrice hautement sélective de l’ALK2, en développement pour le traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP).

Cet accord permettra d’enrichir le portefeuille de Maladies Rares d’Ipsen et de soutenir l’objectif de Blueprint Medicines de développer rapidement et efficacement BLU-782 dans le traitement des patients atteints de FOP. Ipsen a démontré son engagement dans cette pathologie génétique complexe et ultra-rare par le développement clinique avancé du palovarotene, un agoniste du récepteur gamma de l’acide rétinoïque (RARγ). Ipsen a la possibilité d’offrir une offre de traitements élargie aux patients atteints de FOP, avec BLU-782, dont la posologie a récemment été établie lors d’un essai de Phase I chez les volontaires sains.

« Notre stratégie est de créer une franchise leader dans le domaine des Maladies Rares et grâce à l’acquisition récente de Clementia, nous avons ainsi dans notre portefeuille une molécule première de sa classe thérapeutique avec palovarotene. Désormais, avec BLU-782, nous disposons de deux médicaments candidats complémentaires. Nous poursuivons ainsi notre engagement à développer et apporter des traitements efficaces aux patients du monde entier atteints de FOP et d’autres maladies rares », a déclaré David Meek, Directeur général d’Ipsen.

« Nous sommes admiratifs des nombreuses réussites d’Ipsen dans le développement clinique international du traitement de cette pathologie génétique complexe et ultra-rare. Nous sommes convaincus que son expertise, combinée à ses infrastructures mondiales et son engagement à améliorer le traitement de la FOP, permettront d’accélérer le développement de BLU-782 à l’échelle mondiale », a déclaré Jeff Albers, Directeur général de Blueprint Medicines. « Nous avons été motivés par toute la communauté autour de la FOP, à commencer par les patients, mais aussi les familles, les cliniciens et les associations de patients avec lesquels nous avons la chance de travailler, alors que nous développions BLU-782, la toute première molécule thérapeutique expérimentale inhibitrice de l’ALK2 (dont le gène muté est responsable de la FOP) à entrer en phase de développement clinique. Nous sommes tout aussi reconnaissants envers notre équipe Blueprint Medicines pour son implication et sa détermination. Son engagement continu a permis le développement de BLU-782 jusque-là. »

Aux termes de l’accord de licence, Blueprint Medicines sera éligible à des paiements d’un montant maximum de 535 millions de dollars dont un paiement initial de 25 millions de dollars et jusqu’à 510 millions de dollars de paiements liés à l’atteinte d’étapes clés liées au développement, aux autorisations réglementaires et à la commercialisation des produits sous licence dans une à deux indications dont la FOP, et d’autres paiements. Ipsen versera également à Blueprint Medicines des redevances progressives comprises entre 10 et 20% (low- to mid- teens) sur les ventes nettes annuelles cumulées dans le monde des produits sous licence, sous réserve d’ajustements effectués dans certaines circonstances, en vertu de l’accord de licence.

À propos du BLU-782

BLU-782 a été mis au point par la plateforme de recherche de Blueprint Medicines pour cibler de façon sélective le gène mutant ALK2, cause sous-jacente de la FOP. Blueprint Medicines a récemment finalisé l’administration du traitement lors d’un essai clinique de phase 1 chez des volontaires sains. Blueprint Medicines a présenté les données préliminaires lors du congrès annuel de l’American Society of Bone and Mineral Research, en septembre 2019, indiquant que BLU-782 avait été bien toléré à toutes les doses testées. Les données précliniques précédemment rapportées sur un modèle de FOP bien caractérisé et génétiquement précis ont montré que BLU-782 empêchait l'ossification hétérotopique causée par les lésions et la chirurgie, réduisait l'œdème et rétablissait la réponse des tissus sains aux lésions musculaires. Les autorités réglementaires américaines ont accordé à BLU-782 le statut de maladie pédiatrique rare et de médicament orphelin, ainsi qu’une procédure accélérée (« fast track designation»).

À propos de la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP)

La fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP) est une maladie génétique rare et gravement invalidante, caractérisée par une ossification hétérotopique (OH) progressive, ou la transformation anormale des muscles, ligaments, tendons en tissu osseux. L’OH peut être spontanée ou associée à des épisodes douloureux de poussées actives de la maladie, généralement provoqués par une lésion des tissus mous. À mesure que la maladie progresse, le développement de tissu osseux extra-squelettiques limite de plus en plus les articulations, entraînant alors une invalidité grave et une perte de mobilité, l’altération de la fonction respiratoire et un risque accru de décès prématuré. La FOP est causée par une mutation du gène ALK2, connu sous le nom de ACVR1, qui provoque une activation anormale de la voie de signalisation de la protéine morphogénétique osseuse.

À propos d’Ipsen

Ipsen est un groupe biopharmaceutique mondial focalisé sur l’innovation et la médecine de spécialité. Le groupe développe et commercialise des médicaments innovants dans trois domaines thérapeutiques ciblés – l’Oncologie, les Neurosciences et les Maladies Rares. L’engagement d’Ipsen en oncologie est illustré par son portefeuille croissant de thérapies visant à améliorer la vie des patients souffrant de cancers de la prostate, de tumeurs neuroendocrines, de cancers du rein et du pancréas. Ipsen bénéficie également d’une présence significative en Santé Familiale. Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,2 milliards d’euros en 2018, Ipsen commercialise plus de 20 médicaments dans plus de 115 pays, avec une présence commerciale directe dans plus de 30 pays. La R&D d'Ipsen est focalisée sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes situées au cœur des clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou en sciences de la vie (Paris-Saclay, France ; Oxford, UK ; Cambridge, US). Le Groupe rassemble plus de 5 700 collaborateurs dans le monde. Ipsen est côté en bourse à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d'informations sur Ipsen, consultez www.ipsen.com.

À propos de Blueprint Medicines

Blueprint Medicines est une société spécialisée dans les thérapies de haute précision, engagée à améliorer la santé humaine. Avec un focus sur les cancers d’origine génétique, les maladies rares et l'immunothérapie des cancers, nous développons des médicaments innovants grâce à notre expertise de pointe dans les protéines kinases, qui jouent un rôle déterminant. Notre approche évolutive et ciblée unique nous permet de mettre au point et de développer rapidement de nouveaux traitements avec de meilleures chances de réussite clinique. Trois médicaments expérimentaux sont actuellement en phase de développement clinique, en parallèle de plusieurs programmes de recherche. Pour plus d’informations, consultez la page www.BlueprintMedicines.com et suivez-nous sur Twitter (@BlueprintMeds) et LinkedIn.

