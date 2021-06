Ipsen : annonce le lancement d'une opération d'actionnariat salarié

Regulatory News:

Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY), groupe biopharmaceutique mondial de spécialité annonce le lancement d'une opération d’actionnariat salarié.

Cette 3ème opération d'actionnariat salarié au cours des cinq dernières années a pour objectif d’associer plus étroitement les salariés d'Ipsen, tant en France qu’à l’étranger, au développement et à la performance du groupe. Elle sera déployée dans 21 pays.

Cette opération réservée aux salariés sera réalisée par cession d'actions existantes au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise. Elle sera limitée à un nombre d’actions représentant au maximum 1 % du capital social de la Société.

Sur délégation du Conseil d’administration, le Directeur général a fixé en date du 1er juin 2021 le prix de souscription d’une action dans le cadre de cette opération. Ce prix correspond à la moyenne des cours d’ouverture de l’action Ipsen sur le marché réglementé Euronext Paris durant les (20) vingt jours de Bourse précédant la décision du Directeur général, diminué d’une décote de 20%, soit un prix de souscription de 66,10 euros.

Bénéficiaires de l’offre

L’offre est réalisée en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, dans le cadre du Plan d’Epargne de Groupe (PEG) et du Plan d’Epargne de Groupe International (PEGI) d’Ipsen. Dans ce cadre, les salariés participant bénéficieront d'un abondement d'Ipsen.

Elle s’adresse aux salariés du Groupe ayant une ancienneté d’au moins trois mois et situés dans les pays suivants : Allemagne, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, Etats-Unis, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Suède.

Les anciens salariés retraités et pré-retraités, qui ont conservé des avoirs au sein du PEG depuis leur départ du Groupe, sont également éligibles à l’opération, sans le bénéfice de l’abondement.

Les actions souscrites, sous la forme nominative ou par l'intermédiaire d'un Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE), seront bloquées pendant une période de cinq (5) années, conformément à la réglementation des plans d'épargne salariale, sauf survenance d'un cas de déblocage anticipé.

Calendrier indicatif de l'opération

Fixation du prix de souscription : le 1er juin 2021

Période de souscription : du 03 juin au 17 juin 2021

Règlement-livraison de l’offre : prévu pour le 20 juillet 2021

Les actions acquises dans le cadre de l'opération sont des actions ordinaires Ipsen et seront entièrement assimilées aux actions Ipsen existantes admises aux négociations sur Euronext Paris (code ISIN : FR0010259150).

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation pour la souscription d’actions Ipsen. L’offre d'actions Ipsen est strictement réservée aux adhérents d'un plan d'épargne salariale du Groupe et sera mise en œuvre dans les seuls pays où une telle offre aura fait l’objet d’un enregistrement ou d’une notification auprès des autorités locales compétentes et/ou à la suite de l’approbation d’un prospectus par les autorités locales compétentes, ou en considération d’une exemption à l’obligation d’établir un prospectus ou de procéder à un enregistrement ou une notification de l’offre.

A propos d’Ipsen

Ipsen est un groupe biopharmaceutique mondial de taille moyenne focalisé sur des médicaments innovants en Oncologie, Maladie Rare et Neurosciences. Ipsen bénéficie également d’une présence significative en Santé Familiale. Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,5 milliards d’euros en 2020, Ipsen commercialise plus de 20 médicaments dans plus de 115 pays, avec une présence commerciale directe dans plus de 30 pays. La R&D d'Ipsen est focalisée sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes situées au coeur des clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou en sciences de la vie (Paris-Saclay, France ; Oxford, UK ; Cambridge, US ; Shanghai, China). Le Groupe rassemble plus de 5 700 collaborateurs dans le monde. Ipsen est coté en bourse à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d'informations sur Ipsen, consultez www.ipsen.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210601005877/fr/