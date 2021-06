Ipsen : lance un programme de rachat d'actions pour couvrir son programme d'attribution d'actions aux salariés et son nouveau plan d'actionnariat salarié

Regulatory News:

Ipsen (Euronext: IPN ; ADR: IPSEY) annonce ce jour avoir confié à un prestataire de services d’investissement un mandat à l’effet de racheter, un nombre d’actions Ipsen SA de 500 000 titres, représentant environ 0,6% du capital social, sur une période maximum de six mois. Les actions ainsi rachetées seront principalement affectées à la couverture du programme d’attribution d’actions aux salariés et à la couverture du nouveau plan d’actionnariat salarié.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des autorisations données par l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 27 mai 2021.

Ipsen

Ipsen est un groupe biopharmaceutique mondial de taille moyenne focalisé sur des médicaments innovants en Oncologie, Maladie Rare et Neurosciences.

