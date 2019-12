Irak-Des manifestants mettent à nouveau le feu au consulat iranien

BAGDAD, 1er décembre (Reuters) - Des manifestants irakiens ont incendié dimanche le consulat iranien à Najaf, dans le sud de l'Irak, pour la deuxième fois en une semaine, selon des sources policières.

Le consulat avait été incendié une première fois mercredi. Le personnel du consulat avait quitté les lieux peu avant que les manifestants ne parviennent à y pénétrer et aucune victime n'avait été rapportée, selon les services de police.

Les manifestants, pour la plupart jeunes et chiites, accusent les élites irakiennes d'être corrompues et de servir les intérêts de puissances étrangères, en particulier l'Iran, alors que le pays est frappé par une pauvreté endémique et un chômage de masse.

Le Premier ministre irakien Adel Abdoul Mahdi a annoncé vendredi qu'il allait présenter sa démission au Parlement après deux mois d'une contestation aux contours inédits dont le bilan dépasse désormais les 400 morts. (Version française Caroline Pailliez)