Irak-Des roquettes tirées vers l'ambassade américaine à Bagdad

BAGDAD, 21 décembre (Reuters) - Au moins huit roquettes Katyusha se sont abattues dimanche dans la Zone verte de la capitale irakienne Bagdad lors d'une attaque visant l'ambassade des Etats-Unis, causant au bâtiment des dégâts mineurs, ont déclaré l'armée irakienne et l'ambassade.

Dans un communiqué, l'armée a indiqué qu'un "groupe hors-la-loi" avait tiré huit roquettes, dont la plupart se sont abattues contre un complexe résidentiel, endommageant des bâtiments et des voitures et blessant un soldat irakien.

Les sirènes d'alerte ont retenti dans la zone, très protégée car elle abrite des bâtiments gouvernementaux et diplomatiques.

Une source sécuritaire a indiqué qu'un des projectiles avait été détourné par le système de défense antiaérienne.

Les Etats-Unis imputent à des milices chiites soutenues par l'Iran les attaques répétées contre des installations américaines en Irak.

L'ambassade américaine à Bagdad a condamné l'attaque et exhorté les responsables politiques irakiens à prendre des mesures pour éviter de nouvelles attaques et traduire les responsables devant la justice. (Ahmed Rasheed et Hesham Abdul Khalek; version française Jean Terzian)