Irak-Explosion d'une voiture piégée à Erbil, un mort, quatre blessés

ERBIL, Irak, 7 octobre (Reuters) - Une personne a été tuée et quatre autres ont été blessées vendredi dans l'explosion d'une voiture piégée à Erbil, dans le nord de l'Irak, rapporte l'agence de presse irakienne (INA), citant un communiqué du service antiterroriste du Kurdistan.

Une charge explosive fixée sous le véhicule a été activée vers 13h00, tuant le conducteur et blessant deux femmes et deux enfants qui se trouvaient à bord.

Les services de l'antiterrorisme ont ouvert une enquête.

Un responsable du parti de l'Union patriotique du Kurdistan (UPK), qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat, a identifié le conducteur tué comme étant Hawkar Abdullah Rasoul, 41 ans, et les deux blessées comme étant sa femme et sa sœur.

Hawkar Abdullah était colonel dans le service antiterroriste de l'UPK, a précisé le responsable.

Le Parti démocratique du Kurdistan (PDK), qui contrôle le gouvernement kurde dans la capitale Erbil, et l'UPK, qui domine les zones situées le long de la frontière iranienne et dont le siège est à Souleimaniye, sont les deux principaux partis au pouvoir dans la région kurde. (Reportage Yomna Ehab et Amina Ismail, rédigé par Nadine Awadalla, version française Lina Golovnya et Augustin Turpin, édité par Sophie Louet)