Irak-Macron confirme son intention de se rendre à Bagdad fin août

PARIS, 9 août (Reuters) - Emmanuel Macron a confirmé au Premier ministre irakien son intention de participer fin août à une conférence régionale à Bagdad, annonce lundi l'Elysée.

Lors d'un entretien téléphonique, le chef de l'Etat français et Mustafa Al Kadhimi, le chef du gouvernement irakien, ont réaffirmé "la nécessité d'oeuvrer à faire baisser les tensions dans la région", ajoute la présidence française dans un communiqué.

Emmanuel Macron a aussi rappelé à cette occasion "son engagement dans la lutte contre Daech et en faveur de la stabilité et sécurité de l'Irak et de la région". (Rédigé par Marc Angrand, édité par Elizabeth Pineau)