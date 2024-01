BAGHDAD, 4 janvier (Reuters) - Au moins quatre combattants ont été tués et six autres blessés lors d'une attaque de drone sur le quartier général d'une milice soutenue par l'Iran dans l'est de Bagdad jeudi, ont déclaré à Reuters des sources policières et sécuritaires irakiennes.

Selon des sources policières et des témoins directs, au moins deux roquettes ont frappé un bâtiment utilisé par la milice irakienne al Nujaba.

Un porte-parole du groupe a déclaré que le bilan s'élevait à quatre morts après qu'un combattant a succombé à ses blessures. Des sources de santé ont confirmé le nombre de victimes.

Un commandant local d'al Nujaba et l'un de ses assistants ont été tués dans la frappe, selon la police et le porte-parole du groupe.

Le porte-parole et deux commandants de la milice irakienne ont accusé les États-Unis d'avoir mené l'attaque et ont menacé de riposter.

"Nous riposterons et ferons regretter aux Américains leur agression", a déclaré Abou Aqeel al Moussawi, commandant d'une milice irakienne locale.

Washington n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

La police et les services de sécurité irakiens disent ne pas avoir plus de détails sur l'identité des auteurs de l'attaque, dans l'attente d'une enquête gouvernementale.

Des sources policières et miliciennes ont déclaré que des roquettes avaient visé un véhicule à l'intérieur du quartier général d'al Nujaba, tuant un commandant local du groupe et l'un de ses assistants. Deux autres membres du groupe ont été tués dans la frappe.

Les forces de sécurité irakiennes ont été déployées dans la zone et une équipe de sécurité s'est rendue sur le site pour une première enquête, ont déclaré deux sources de sécurité.

Le mois dernier, les États-Unis ont mené des frappes aériennes en Irak en représailles à une attaque de drone lancée par des combattants alliés à l'Iran, qui a laissé un membre des forces armées américaines dans un état critique et en a blessé deux autres.

L'armée américaine a déjà été prise pour cible au moins une centaine de fois en Irak et en Syrie depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre, le plus souvent par des roquettes et des drones kamikazes.

Les États-Unis ont 900 soldats en Syrie et 2.500 en Irak dans le cadre d'une mission qui, selon eux, vise à conseiller et à aider les forces locales à empêcher une résurgence du groupe État islamique, qui s'est emparé en 2014 de vastes pans des deux pays avant d'être vaincu. (Rédaction de Bagdad, rédigé par Ahmed Rasheed et Jana Choukeir ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)