Irak-Un attentat suicide fait au moins 35 morts à Bagdad

BAGDAD, 19 juillet (Reuters) - Un attentat suicide a fait au moins 35 morts et plus de 60 blessés lundi soir sur un marché bondé du quartier chiite de Sadr City à Bagdad, à la veille de la fête musulmane de l'Aïd el Kébir, a-t-on appris de sources sécuritaires et hospitalières.

L'organisation Etat islamique a revendiqué cette attaque, a rapporté son agence de communication sur le réseau Telegram.

Le Premier ministre irakien, Moustafa al Khazimi, a réuni en urgence les principaux responsables des services de sécurité du pays, a fait savoir son cabinet. (Rédaction de Bagdad et Alaa Swilam au Caire, version française Bertrand Boucey)