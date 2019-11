Irak-Un mort et 91 manifestants blessés à Bagdad

BAGDAD, 2 novembre (Reuters) - Les forces de sécurité irakiennes ont tué un manifestant et en ont blessé 91 autres samedi à Bagdad, ont annoncé des sources sécuritaires et médicales, alors que des milliers d'Irakiens se sont rassemblés pour réclamer à nouveau la chute du gouvernement.

Des dizaines de milliers de manifestants, qui s'insurgent contre l'incapacité du pouvoir à améliorer les conditions de vie de la population après plusieurs années de conflit et de crise économique, ont pris possession cette semaine de la place Tahrir, au centre de Bagdad.

Il s'agit de la plus grande vague de contestation depuis la chute de Saddam Hussein.

Les manifestations se sont considérablement renforcées ces derniers jours. Si elles ont été relativement pacifiques le jour, elles deviennent de plus en plus violents après la tombée de la nuit après l'utilisation par la police de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc.

Plus de 250 personnes ont été tuées au mois d'octobre.

(Raya Jalabi et Ahmed Aboulenein, Matthieu Protard pour la version française)