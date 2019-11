Irak-Vers la plus grande manifestation depuis la chute de Saddam Hussein

BAGDAD, 1er novembre (Reuters) - Des milliers d'Irakiens se sont rassemblés dans les rues de Bagdad vendredi pour réclamer à nouveau la chute du gouvernement du Premier ministre Adel Abdoul Mahdi lors de ce qui s'annonçait comme la plus importante journée de manifestations contre les autorités depuis la chute de Saddam Hussein en 2003.

Quelque 250 personnes ont trouvé la mort dans les manifestations qui secouent le pays depuis un mois et le mouvement a pris de l'ampleur ces derniers jours.

Cette vague de manifestations survient après presque deux années de relative stabilité en Irak.

Les manifestants, qui s'insurgent contre l'incapacité du pouvoir à améliorer les conditions de vie de la population après plusieurs années de conflit et de crise économique, ont pris possession de la place Tahrir, au centre de Bagdad.

Selon des sources policières et hospitalières, plus de 50 personnes ont été blessées au cours de la nuit et en début de journée vendredi.

Le mouvement de contestation contre le gouvernement d'Adel Abdoul Mahdi a débuté le 1er octobre à Bagdad avant de s'étendre à plusieurs villes du Sud, entraînant une violente répression policière. (Ahmed Aboulenein et Raya Jalabi, Benoît Van Overstraeten pour le service français, édité par Marc Angrand)