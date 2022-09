Iran-Khamenei apparaît à un événement après une période d'absence

17 septembre (Reuters) - Le Guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a reçu un groupe de visiteurs lors d'une cérémonie religieuse samedi, lors sa première apparition publique depuis plus de deux semaines.

La télévision d'État a montré Khamenei, 83 ans, debout alors qu'il s'adressait d'une voix ferme à son auditoire assis par terre au sujet de l'importance d'Arbaïn, une cérémonie qui marque la fin d'une période de deuil de 40 jours pour le petit-fils du prophète Mahomet, l'Imam Hussein.

Deux sources proches de Khamenei ont démenti à Reuters vendredi que son état de santé se soit détérioré, en réponse à des questions sur le sujet. Ali Khamenei n'était plus apparu en public depuis qu'il avait rencontré ses partisans à Téhéran le 3 septembre, ce qui a suscité des rumeurs sur les réseaux sociaux.

Le New York Times a rapporté vendredi, en citant quatre personnes connaissant bien l'état de santé de l'ayatollah, que le dirigeant avait annulé toutes ses réunions et apparitions publiques la semaine dernière après être tombé gravement malade, ajoutant qu'il était actuellement alité et suivi par des médecins.

Samedi, Khamenei a déclaré à l'assistance que les croyants devaient s'appuyer sur le Coran, qui appelle à la patience dans les moments difficiles - une référence apparente aux difficultés économiques de l'Iran, confronté à des sanctions américaines.

"La patience, c'est la persévérance, c'est résister, ne pas se fatiguer, ne pas se sentir dans une impasse", a-t-il dit. (Version française Benjamin Mallet)