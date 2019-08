Iran-L'Elysée assure avoir prévenu Trump et les Européens sur Zarif

BIARRITZ, 25 août (Reuters) - La France a prévenu en amont les Etats-Unis et ses partenaires britannique et allemand de la venue surprise du chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif à Biarritz, en marge du sommet du G7, a indiqué dimanche une source à l'Elysée.

Emmanuel Macron s'est entretenu une trentaine de minutes avec le ministre iranien dans l'enceinte de la mairie de la station balnéaire française sur les trois heures d'échange entre Javad Zarif et le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian, a précisé cette source.

"Nos partenaires européens allemand et britannique ont été informés et associés aux échanges des deux chefs de la diplomatie à travers la présence des conseillers diplomatiques de ces deux pays qui se sont associés à l'entretien à un moment", a ajouté cette source. "La venue de M. Zarif à Biarritz s'est faite en toute transparence et en accord avec les Etats-Unis, le président en avait informé le président Trump, c'est une démarche qui se fait en toute transparence et en parfaite coordination".

"Les discussions qui ont eu lieu entre le président et M. Zarif ont été positives, elles se poursuivent" entre les équipes française et iranienne, a fait savoir la source. (Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)