Iran-La France veut encore croire à une reprise du dialogue

PARIS, 7 juillet (Reuters) - La France a condamné dimanche les dernières déclarations de l'Iran annonçant une augmentation du niveau d'enrichissement de son uranium mais veut encore croire à la possibilité d'éviter une crise, par le dialogue.

L'Iran a annoncé qu'il allait enrichir son uranium au-delà du plafond autorisé par l'accord de Vienne sur ses activités nucléaires, au risque de voir les sanctions internationales à son encontre intégralement rétablies. Une décision déjà prise unilatéralement par les Etats-Unis de Donald Trump.

La présidence française a condamné les déclarations iraniennes, estimant qu'elles constituaient une violation de l'accord de 2015 (). Pour autant, le déclenchement du mécanisme de résolution des conflits prévu par cet accord de Vienne n'est pas une option à ce stade, a-t-elle fait savoir.

"Il y a des étapes préalables. Notre priorité actuellement est de travailler à la désescalade", explique-t-on à l'Elysée.

L'accord signé en 2015 par l'Iran, la Russie, la Chine, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis prévoit un mécanisme de retour automatique de toutes les sanctions de l’ONU en cas de violation par Téhéran de ses obligations, appelé "snap-back".

Avant d'en arriver là, la procédure mise en place prévoit que chaque signataire de l'accord peut saisir une commission conjointe chargée de régler les différends sur sa mise en œuvre.

En cas de réponse jugée insatisfaisante de l’Iran, dans un délai maximum de 35 jours, chacun des autres signataires peut alors saisir le Conseil de sécurité de l'Onu et demander le retour des sanctions. Et en cas de "snap-back", les sanctions européennes, notamment, seraient automatiquement réappliquées.

Mais le chef de l'Etat français, Emmanuel Macron, et son homologue iranien, Hassan Rohani, se sont donné samedi jusqu'au 15 juillet pour "explorer (...) les conditions d'une reprise du dialogue" entre toutes les parties.

L’accord de Vienne prévoit que Téhéran ne pourra enrichir de l’uranium que jusqu’à 3,67 % pendant 15 ans, et sur le seul site de Natanz, au centre de l'Iran, et ne pourra pas utiliser plus de 5.060 centrifugeuses pendant 10 ans.

Après cette date, la capacité d’enrichissement de l’Iran est censée pouvoir augmenter progressivement de manière encadrée. (Marine Pennetier et Emmanuel Jarry)