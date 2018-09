Iran: La banque centrale pourra intervenir pour soutenir le rial

"La banque centrale interviendra sur le marché des changes par le biais des banques et des bureaux de change agréés et prendra les mesures nécessaires pour contrôler le taux de change des devises fortes", ont déclaré les autorités selon la télévision.

Le rial iranien a atteint un point bas record face au dollar mercredi, dans un contexte de détérioration de la situation économique en Iran et de réimposition des sanctions par les Etats-Unis.

Le dollar a été offert jusqu'à 186.000 rials mercredi, selon des sites Internet de change. Le rial a perdu environ 75% de sa valeur depuis le début de 2018.

Samedi, premier jour de Bourse de la semaine, le rial est légèrement remonté pour s'échanger autour de 173.000-178.500 rials pour un dollar, selon les sites Internet de change 2gheroon.ir et bonbast.com, qui suivent le marché non officiel.

