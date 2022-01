Iran: Le Français Benjamin Brière condamné à huit ans de réclusion

PARIS (Reuters) - Benjamin Brière, emprisonné depuis 18 mois en Iran, a été condamné mardi à huit ans de prison pour espionnage, annonce son avocat français dans un communiqué qui relaye un appel de la famille du Français en faveur d'une intervention des autorités françaises.

Âgé de 36 ans, Benjamin Brière, qui a également été condamné à huit mois de prison pour propagande contre le régime iranien, a été arrêté en mai 2020 après avoir fait voler un drone de loisir dans une zone désertique proche de la frontière entre l'Iran et le Tadjikistan. Il était accusé d'espionnage et de propagande contre la République islamique.

"Cette condamnation est le résultat d'un processus purement politique et le fruit d'une mécanique manifestement utile au régime iranien, dénuée de tout fondement", a commenté Me Philippe Valent, son avocat français, dans un communiqué.

"De plus en plus affaibli par la grève de la faim entamée il y a un mois déjà, la famille de Benjamin Brière s'alarme de son état de santé physique et psychologique, notamment à l'annonce de ce verdict", poursuit-il.

"La famille de Benjamin Brière en appelle aujourd'hui aux autorités françaises afin que les mesures soient prises immédiatement pour permettre son rapatriement."

L'annonce de sa détention a coïncidé avec l'offensive diplomatique occidentale qui s'efforce de convaincre Téhéran de respecter à nouveau les termes de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien.

Son entourage a annoncé fin décembre qu'il avait entamé une grève de la faim "afin d'alerter les autorités iraniennes - et les autorités françaises - sur l'absurdité de sa détention".

(Nicolas Delame et Sophie Louet)