DUBAI, 27 janvier (Reuters) - Des hommes armés non identifiés ont tué neuf ressortissants étrangers dans le sud-est de l'Iran près de la frontière pakistanaise, a rapporté samedi l'agence de presse semi-officielle Mehr, alors que les deux pays s'efforcent de rétablir leurs liens après des attaques réciproques.

Selon Mehr, aucun individu ou groupe n'a revendiqué la responsabilité des fusillades survenues dans la province du Sistan-Baluchestan.

Le groupe de défense des droits des Baloutches, Haalvash, a déclaré sur son site Internet que les victimes étaient des ouvriers pakistanais qui vivaient dans un atelier de réparation automobile où ils travaillaient. Trois autres personnes ont été blessées.

Les fusillades se sont produites alors que, selon les médias d'État iraniens, les ambassadeurs pakistanais et iraniens sont retournés à leurs postes après avoir été rappelés lorsque les deux pays ont échangé des tirs de missiles, la semaine dernière, visant ce qu'ils ont chacun qualifié de cibles militantes.

La région, pauvre, est depuis longtemps le théâtre d'affrontements sporadiques entre les forces de sécurité, les militants séparatistes et les contrebandiers transportant de l'opium depuis l'Afghanistan, premier producteur mondial de cette drogue.

Les prix du carburant en Iran sont parmi les plus bas du monde, ce qui a également entraîné de la contrebande de carburant vers le Pakistan et l'Afghanistan. (Reportage de la rédaction de Dubaï ; rédigé par William Maclean et Jason Neely, version française Benjamin Mallet)