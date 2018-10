Iran-Rohani remanie son gouvernement face à la crise économique

DUBAI, 21 octobre (Reuters) - Le président iranien Hassan Rohani a remanié dimanche son gouvernement et nommé un nouveau ministre de l'Economie pour faire face aux graves difficultés économiques provoquées par les sanctions américaines.

Donald Trump a dénoncé en mai l'accord international de 2015 sur le programme nucléaire iranien et a ouvert la voie au rétablissement des sanctions levées après sa conclusion.

Une première série est entrée en vigueur en août. D'autres suivront le 4 novembre et viseront le secteur pétrolier.

Ces sanctions, qui s'ajoutent à une forte inflation, un chômage en hausse, une chute du rial et la corruption d'Etat, ont aggravé la situation économique du pays.

Le Fonds monétaire international estime que l'économie iranienne se contractera cette année de 1,5% et chutera de 3,6% en 2019, avant de se rétablir lentement.

Hassan Rohani a nommé Farhad Dejpasand, un universitaire ayant travaillé comme directeur adjoint de l'Organisation du Plan et du Budget, au poste de ministre de l'Economie et des Finances, rapporte la télévision publique.

Mohammad Eslami a été choisi pour diriger le ministère du Développement urbain et des Routes, et le portefeuille des Mines, de l'Industrie et du Commerce a été confié à Reza Rahmani, ancien président de la commission parlementaire des Mines et de l'Industrie.

Mohammad Shariatmadari, le ministre de l'Economie sortant, a été nommé ministre du Travail et des Affaires sociales. (Rédaction de Dubaï Jean-Stéphane Brosse pour le service français)