PARIS, 2 novembre (Reuters) - L'Union européenne, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni réaffirment vendredi dans une déclaration conjointe leur détermination à poursuivre la mise en oeuvre de l'accord sur le nucléaire iranien et à protéger les acteurs économiques européens après la décision de Washington de rétablir les sanctions contre Téhéran.

Ils soulignent "regretter vivement" le rétablissement des sanctions à compter du 5 novembre à la suite du retrait des Etats-Unis de l'accord de 2015 (JCPOA).

"Le JCPOA constitue un élément majeur de l’architecture mondiale de non-prolifération nucléaire et de la diplomatie multilatérale, approuvé à l’unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans sa résolution 2231. Il est essentiel pour la sécurité de l’Europe, de la région et du monde entier", déclarent-ils.

"Nous avons pour objectif de protéger les acteurs économiques européens qui sont engagés dans des échanges commerciaux légitimes avec l’Iran, conformément à la législation européenne et à la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies", poursuivent-ils.

"Nous demeurons engagés dans la mise en œuvre du JCPOA, en lien avec le respect des accords internationaux et notre sécurité internationale commune, et nous attendons de l’Iran qu’il joue un rôle constructif à cet égard."

Les Etats-Unis ont confirmé vendredi le rétablissement à compter du 5 novembre de l'ensemble des sanctions contre l'Iran, sanctions levées aux termes de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 dont Donald Trump a décidé de retirer son pays.

Ces sanctions visent notamment les secteurs énergétique (le pétrole au premier chef), bancaire, la construction navale et le secteur maritime.

La déclaration est signée de la Haute représentante pour les affaires étrangères de l'UE Federica Mogherini, des ministres des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian, allemand Heiko Maas et britannique Jeremy Hunt, et des ministres des Finances français Bruno Le Maire, allemand Olaf Scholz et britannique Philip Hammond. (Sophie Louet)