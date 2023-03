L'Iran et l'Arabie saoudite ont convenu vendredi de rétablir leurs relations après une rupture diplomatique de sept ans, selon un communiqué publié par l'Iran, l'Arabie saoudite et la Chine.

Voici les dates clés des relations saoudo-iraniennes depuis la suspension des liens en 2016 :

2 janvier 2016 : L'Arabie saoudite exécute près de 50 personnes, dont l'éminent religieux chiite Nimr al-Nimr. Des manifestants à Téhéran prennent d'assaut l'ambassade saoudienne et le plus haut dirigeant de l'Iran chiite, l'ayatollah Ali Khamenei, appelle à la "vengeance divine" pour l'exécution de Nimr.

3 janvier 2016 : L'Arabie saoudite coupe ses liens avec l'Iran.

7 janvier 2016 : L'Iran accuse l'Arabie saoudite d'avoir mené des frappes aériennes sur son ambassade au Yémen. Les responsables saoudiens qualifient cette accusation de propagande.

29 mai 2016 : L'Iran interdit à ses pèlerins d'assister au pèlerinage annuel du haj, accusant l'Arabie saoudite de "sabotage" et de ne pas garantir la sécurité des pèlerins.

14 septembre 2019 : l'Arabie saoudite accuse l'Iran d'avoir attaqué ses installations pétrolières, ce qui a eu pour effet d'interrompre la moitié de l'approvisionnement du royaume. L'Iran nie toute implication ; le groupe houthi du Yémen, allié à l'Iran, revendique la responsabilité des attaques.

3 janvier 2020 : Qassem Soleimani, commandant militaire iranien, est tué lors d'une attaque de drone américain à Bagdad.

9 avril 2021 : l'Iran et l'Arabie saoudite tiennent leurs premiers pourparlers directs depuis la rupture, à l'invitation de Bagdad. Entre avril et septembre 2022, quatre séries de pourparlers ont lieu, principalement sous la médiation de l'Irak et d'Oman.

13 mars 2022 : l'Iran se retire des pourparlers avant le cinquième cycle prévu, sans en donner la raison, au lendemain d'exécutions massives en Arabie saoudite, dont 41 musulmans chiites, selon des militants.

21 avril 2022 : l'Iran et l'Arabie saoudite organisent un cinquième cycle de négociations.

19 octobre 2022 : le principal conseiller du président iranien Khamenei appelle à la réouverture des ambassades saoudienne et iranienne.

9 décembre 2022 : Le président chinois Xi Jinping se rend en Arabie saoudite et s'entretient avec le prince héritier Mohammed bin Salman.

16 février 2023 : Le président iranien Ebrahim Raisi se rend en Chine pour rencontrer Xi.