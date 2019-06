Irene Brunner rejoint le comité de l'ASPS

Zurich (awp) - L'Association Suisse Produits Structurés (ASPS) a désigné mardi Irene Brunner pour succéder au comité à compter du 1er juillet à Thomas Schmidlin, qui quitte ses fonctions après cinq années de bons et loyaux services, dont deux en qualité de vice-président.

La future dirigeante est responsable de la distribution et du marketing des produits structurés de détail en Suisse pour BNP Paribas depuis 2018, précise l'ASPS dans un communiqué. Auparavant, elle a occupé des postes à responsabilité auprès de Royal Bank of Scotland (RBS) et de Deutsche Bank.

Mme Brunner préside également un comité de la faîtière européenne (Eusipa) et siège à la commission des produits structurés de SIX Swiss Exchange. Elle a par ailleurs déjà été membre du comité de l'ASPS entre 2011 et 2012.

Le président Georg von Wattenwyl se félicite du retour de Mme Brunner au comité, soulignant "son expérience internationale de près de vingt ans du côté des émetteurs".

Au 1er juillet, le comité de l'ASPS comprendra - outre Georg von Wattenwyl (Vontobel) et Irene Brunner - Adrian Steinherr (UBS), Valentin Vonder Mühll (Pictet), Sylveline Besson (CA Indosuez) et David Schmid (Leonteq).

